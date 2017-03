Infrastructures / Export : Paris Europlace veut faire de Paris une place leader du financement de projet

Le besoin de financement des infrastructures dans le monde est gigantesque, 3,7 trillons de dollars par an, dont seulement 2,7 trillions seraient actuellement couverts, les pays émergents et en développement étant les moins bien servis. Transition énergétique, haut débit, numérisation, transports… Les besoins, notamment liés aux engagements de la COP 21, sont multiples et les investisseurs privés devront donc prendre leur part, aux côté des institutions financières et pouvoirs publics. C’est dans ce contexte mondial porteur que les acteurs de la place financière de Paris veulent jouer les premiers rôles.

Après avoir publié l’an dernier, à l’initiative de son président Gérard Mestrallet, un rapport inédit sur « marché mondial des infrastructures, consolider l’offre de la place financière de Paris », Paris Europlace a organisé, le 9 mars, au siège de Business France à Paris, son premier Forum international sur le financement des infrastructures / Paris International Infrastructure Forum, avec le concours du Trésor, mais aussi de grandes banques et investisseurs français. Un événement décidé peu avant Noël et organisé en moins de deux mois : le ’Brexit‘ rebat les cartes de la concurrence européenne entre places financières et manifestement, les Français ne veulent pas rater ce train...

