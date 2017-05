Industrie navale / Présidentielle : le Gican plaide pour un véritable partenariat public-privé

Le contexte électoral est propice aux revendications et prises de positions émanant des opérateurs économiques. L'industrie navale n'échappe pas à la règle. Aux lendemains du premier tour de l'élection présidentielle, le Groupement des industries de construction et activités navales (Gican) a publié, le 27 avril, un communiqué de presse, visant à alerter les deux candidats en lice pour le second tour sur la nécessité de préserver « l’excellence et la créativité de l’industrie navale de défense française ». Une démarche, qui, dans les faits, avait été commencée auparavant, puisque le Gican avait déjà rencontré les équipes de campagne des cinq principaux candidats : Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon...

