Industrie / Export : B. Grandjean veut que les exportateurs soient mieux valorisés en France

Exporter le Made in France ? « Mon message, c’est que ce n’est pas facile : la barre est très haute, il y a un travail énorme pour dynamiser notre tissu industriel. En outre, nous partons d’un diagnostic qui n’est pas le bon : une fiscalité favorable à l’innovation mais défavorable à la production ». Bruno Grandjean, le président de la Fédération des industries mécaniques (FIM), n’est pas homme à mâcher ses mots lorsqu’il parle d’industrie et d’exportation. Ceux qui l’on écouté lors des dernières Assises du produire en France, à Reims, où il est intervenu le 15 septembre, le savent. Car selon lui, le problème n’est pas pris à sa juste valeur.

Pour le président d'une fédération dont les membres sont pour la plupart très exportateurs, il va de soi que la clé du redressement du commerce extérieur est dans celui de l’industrie, qui représente plus de 90 % des exportations. Dans ce domaine, Bruno Grandjean, qui est proche de Frédéric Sanchez, président de Medef International et dirigeant du groupe Fives, un fleuron tricolore, est encore en attente de l’annonce d’une véritable stratégie. Les « guichets uniques » de l’export que souhaite créer le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ne sont pas une réponse suffisante : « on en parle depuis des années », ironise-t-il...

