Guide de la gestion du risque client à l’international – Édition 2017 (Le Moci)

Le MOCI a sorti le jeudi 26 janvier 2017 la nouvelle édition de son « Guide de la gestion du risque client à l'international ».

En 2016, l’impact négatif de la chute des cours du pétrole et des matières premières sur les clients des pays en développement et émergents producteurs était en tête des risques auxquels étaient confrontés les exportateurs français.

En ce début d’année 2017 le contexte économique mondial est un peu plus réjouissant : une remontée des prix s’est amorcée, une légère accélération de la croissance économique au plan mondiale est annoncée (3,4 % en 2017, après 3,1 % en 2016), de même qu’une légère reprise du commerce mondial, entre 1,8 et 3,1 % pour le seul commerce de marchandises en volume, selon les prévisions de l’OMC (après à peine + 1,7 % en 2016). S’il n’est pas sûr que cela soit suffisant pour entraîner un franc recul des délais et des risques de paiement, du moins le climat se présente comme plus favorable et porteur.

Une entreprise sur quatre paie ses fournisseurs à trois mois dans le monde, selon une étude mondiale d’Euler Hermes « délais de paiement : la faible croissance a un coût » parue en juillet 2016. Celle-ci pointait également l’allongement des délais constatés à cette époque un peu partout, notamment dans les pays émergents, avec une moyenne aux environ de 64 jours au plan mondial.

Au vu de la faible reprise, l’année 2017 ne devrait pas permettre une inversion significative de cette situation. Autrement dit, le crédit fournisseur va rester florissant comme moyen de financement privilégié du commerce mondial, tendance que confirme l'auteur de guide Jean-Claude Asfour dans le traditionnel panorama des risques proposé en introduction.

Ce Guide de la gestion du risque client à l’international, dont c’est la sixième édition mise à jour cette année, est conçu pour fournir les dernières informations sur les solutions, tout autant aux grandes entreprises qu’aux PME.

Sa cible : les dirigeants eux-mêmes, mais aussi à leurs équipes commerciales et celles des directions financières ou de l’administration des ventes.

Son objectif : les aider à se doter en interne d’outils de veille sur les risques pays et les risques commerciaux, à verrouiller les contrats de ventes ou trouver de bonnes sources d’information sur les prospects, à obtenir les meilleures solutions en termes de sécurités de paiement de la part d’assureurs-crédits ou de banquiers, à comprendre les bases des montages financiers les plus efficaces à l’international, à bien suivre le recouvrement des factures avec des modèles de lettres de relance en anglais très appréciées.

Ce guide est conçu pour être utile à tout entrepreneur confronté aux risques de la vente à l’international, mais qui veut gagner !

