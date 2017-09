France / Irak : Paris commence à prendre position pour la reconstruction

Dans les semaines à venir, le Premier ministre irakien, Haider al-Abadi, doit effectuer un déplacement à Paris. L’invitation, qui a été ainsi acceptée, aurait été délivrée après le séjour à Bagdad, les 25 et 26 août, du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et de sa collègue aux Armées, Florence Parly, par le président de la République, Emmanuel Macron.

Tout un symbole, au regard de la grosse activité déployée ces derniers temps par la diplomatie française pour marquer sa présence au Moyen-Orient, dans le Golfe et en Iran, et plus particulièrement en Irak où la France est engagée militairement (livraisons d’armes, frappes aériennes, formation). Un signe que l'heure de se positionner sur les chantiers de la reconstruction à sonné pour les entreprises françaises...

