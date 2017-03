France / Égypte : la Chambre française en quête d’une zone industrielle pour les PME-PMI tricolores

Le rapprochement politique entre Paris et Le Caire, qui s’est traduit notamment pas la vente de Rafale à l’Égypte, devrait servir le projet de la Chambre de commerce française en Égypte (CCFE), portant sur la construction d’une zone industrielle française ou Free industrial zone in Alexandria (Fiza), à proximité du port d’Alexandrie. Projet qui a été imaginé, il y a maintenant un an et demi, par l’antenne de la CCFE à Alexandrie et dont s’est fait l’écho tout récemment, le 20 février à Paris, Fouad Younes (notre photo), président du Conseil franco-égyptien des affaires, lors d’un colloque Égypte au Sénat organisé par Business France. Le projet, d’une dizaine d’hectares, serait porté par la Chambre de commerce et d’industrie française en Égypte, la fédération des industriels égyptiens et le gouvernorat d’Alexandrie. Ces deux derniers, a-t-il précisé « sont responsables de proposer les infrastructures, de construire des bâtiments et de louer des espaces aux entreprises qui disposeraient de facilités, comme l’obtention rapide de licences »...

