France / Chine : Ceva santé animale crée une co-entreprise avec le Chinois EBVAC

A l'occasion de la visite officielle en Chine du Premier ministre français (21-23 février), le laboratoire vétérinaire Ceva santé animale a signé le 21 février à Pékin avec le laboratoire chinois EBVAC un accord de création d'une co-entreprise spécialisée sur le marché de la santé porcine. Un signe que si aucun grands contrats n'est attendu durant cette visite programmée sous le prédécesseur de Bernard Cazeneuve, elle devrait néanmoins favoriser l'avancée de plusieurs projets de partenariats en cours*.

Mais c'est avant tout une très belle opération d'investissement pour le groupe libournais, puisque Ceva EBVAC adresse le premier marché mondial porcin avec 49,8 % de la production porcine mondiale (54,75 millions de tonnes) ! Pour Marc Prikazsky, son président (à gauche sur la photo), "la Chine est un pays qu’aucune entreprise globale de santé animale ne peut ignorer". Et d'ajouter, cité dans un communiqué de son groupe : "Sachant qu’il réalise la moitié de la production mondiale de porcs et que la demande mondiale en produits porcins ne cesse d’augmenter, si vous n’êtes pas présent sur ce marché, vous ne pouvez tout simplement pas être considéré comme une société porcine internationale".

Le partenaire chinois est, en l'occurrence, un acteur de poids sur son marché. Spécialisée dans le développement et la production de vaccins en santé animale et basée à Hangzou près de Shanghai, EBVAC (140 M yuan de CA, soit 19 M EUR) est une émanation de l'Etat : elle a été créée en 2005 par le China Animal Health and Epidemiology Center (CAHEC), un Institut national du ministère chinois de l’Agriculture, via sa filiale Quigdao Yebio. Sa croissance est à deux chiffres et plus de la moitié -55 %- de ses ventes sont générées par les vaccins. La signature de cet accord s'est déroulée en présence de Bernard Cazeneuve, de son homologue chinois Li Keqiang, et de Matthias Feckl, secrétaire d’État au Commerce extérieur, à la promotion du tourisme et aux Français de l’étranger (notre photo).

Détail qui a son importance : Ceva, 6ème laboratoire vétérinaire mondial, possèdera la majorité des parts de cette co-entreprise dans laquelle il apportera ses propres produits et EBVAC les siens, avec pour objectif de "créer une société innovante et leader sur son marché", qui bénéficiera en outre "du réseau scientifique développé par ces deux partenaires". Les deux sociétés se sont également accordées "pour investir dans un nouveau programme phare de recherche et développement" alors que EBVAC est en train de se doter d'un nouveau site industriel de niveau international. Le partenariat aura également un volet commercial : les deux forces de vente seront formées aux programmes innovants de gestion des porcs du français ("Lung program" et "Respinomics"), permettant à la nouvelle société "de s’adresser à une cible plus large d’éleveurs porcins" et de "les encourager à adopter un 'nouveau style d’agriculture' recommandé par le Gouvernement dans son dernier plan quinquennal".

Le groupe libournais n'en est pas à sa première implantation en Chine où il est présent depuis 2011. Ceva santé animale s'y développe depuis grâce à plusieurs partenariats : co-entreprise Huadu Ceva, accord de coopération scientifique avec l’Université agricole de Canton, formation des vétérinaires et des éleveurs avec l’Université agricole et vétérinaire de Pékin. Des partenariats qui lui ont permis d'assurer un partage de connaissances et d'accroître son expertise dans le domaine porcin aux maladies spécifiques à la Chine et à ses conditions locales, précise le groupe dans son communiqué.

