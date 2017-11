France / Afrique : E. Macron et R. Kaboré inaugurent la plus grande centrale solaire ouest-africaine

En déplacement au Burkina Faso, première étape de sa tournée africaine de trois jours qui se poursuivra par la Côte d’Ivoire -pour assister au Sommet UE-Afrique-, puis le Ghana, le président de la République Emmanuel Macron (notre photo) et son homologue, le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ont inauguré ce 29 novembre à Zagtouli, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale Ouagadougou, la plus grande centrale solaire d’Afrique de l’Ouest (notre photo).

Fournir de l’électricité à 660 000 personnes

La centrale solaire de Zagtouli est le premier jalon d’un vaste programme de développement de la production d’énergie solaire au Burkina Faso dont l’objectif est de fournir d’ici 2020 plus de 100 mégawatts d'électricité sur le réseau burkinabé, soit environ 30 % de la production totale du pays.

Avec ses 129 600 panneaux solaires sur une superficie de 60 hectares - l’équivalent de 84 terrains de football !-, la centrale solaire construite par l'entreprise française Cegelec, une filiale du groupe Vinci, spécialisée dans l’ingénierie technique et les services technologiques, et des entreprises locales, vise à fournir de l'énergie propre à 660 000 personnes. À terme, la centrale sera exploitée par Sonabel, la Société nationale d'électricité du Burkina Faso.

Ce projet innovant répond aux priorités fixées par le gouvernement burkinabè dans le cadre du Plan national de développement économique et social (PNDES) et aux engagements pris lors de la COP 21. Financé par le gouvernement burkinabè et par un don de l'Union européenne (UE) de 25 millions d’euros (environ 16,4 milliards de francs CFA), ce projet a bénéficié d’un prêt de 22,5 millions d’euros de l'Agence française de développement (AFD).

