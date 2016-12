Export / Douanes : NTN-SNR Roulements reçoit le statut OEA

Le fabriquant de roulements mécaniques et de sous-ensembles pour l'industrie, l’automobile, et l’aéronautique NTN-SNR Roulements, dont le siège se situe à Annecy en Haute-Savoie, a rejoint fin novembre le club des quelque 1 500 entreprises en France titulaires du statut OEA (opérateur économique agréé).

Rachetée par le groupe japonais NTN Corporation, troisième groupe mondial de roulements, l'entreprise savoyarde SNR (Société Nouvelle de Roulements), créée en 1946, est devenue en 2007 NTN-SNR Roulements. Fournisseur de roulements automobile, cette ancienne filiale de Renault construit des roulements de roue, des disques de frein pré-montés avec roulements ou encore des roulements de boîte de vitesses. Sa division industrie fabrique des roulements à billes et à rouleaux mais aussi des roulements haute-précision pour machines-outils etc. Il est également sous-traitant de la filière aéronautique pour laquelle il conçoit des roulements de réacteurs, des roulements pour hélicoptères ou encore des roulements pour moteurs d'avions.

NTN-SNR réalise 13 % de son chiffre d'affaires (912 millions d'euros en 2015) à l'export en dehors de l'Union européenne (UE) dans 78 pays, avec comme premiers clients la Russie, la Turquie, la Chine, l'Ukraine, l'Algérie, la Malaisie et la Suisse. Avec à son compteur plus de 14 000 déclarations à l’import et 13 000 à l’export, le fabriquant de roulements peut se targuer d'être le premier importateur/exportateur de Haute-Savoie mais également le cinquième importateur et le septième exportateur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Des simplifications pour dédouaner grâce à l'OEA

Grâce à la certification OEA, « graal » pour toute entreprise exportatrice ou importatrice, qui lui a été remise par la direction des douanes du Léman le 27 septembre dernier (notre photo*), NTN-SNR sera bientôt bénéficiaire de la procédure de dédouanement centralisé national (DCN). Cette simplification, réservée aux seuls opérateurs titulaires du statut OEA, vise à faciliter les démarches administratives des entreprises aux frontières, dans le cadre du nouveau Code des douanes de l’Union (CDU) entré en vigueur le 1er mai 2016. La procédure DCN offre la faculté à tout opérateur de déposer l’ensemble de ses déclarations en douane sur un seul bureau, quels que soient les points d’entrée ou de sortie des marchandises. Cette procédure remplacera à terme la procédure de domiciliation unique (PDU) dont est titulaire NTN-SNR depuis 2005, et qui lui permet de gérer en interne tous les flux douaniers et de dédouaner à partir de l’adresse d’Annecy toutes les marchandises sur ses sites de stockage en France.

Une certification, gage de qualité et de fiabilité des process douaniers

Outre les gains de compétitivité et les facilitations douanières, cette certification OEA a permis à l'industriel de mettre en place des process qualité robustes et une organisation interne performante pour toutes ses opérations douanières. Cette certification est aujourd’hui un gage de qualité et de confiance pour toutes les parties prenantes de l’activité de NTN-SNR, administrations, clients et fournisseurs partout dans le monde. L'entreprise va par ailleurs mettre en œuvre les démarches pour obtenir la procédure de dédouanement centralisé communautaire (DCC).

NTN-SNR intégrera prochainement le Service Grands Comptes (SGC) de la douane française et dont font déjà partie 67 autres grands groupes. Le SGC a pour mission de mieux prendre en compte les spécificités des principaux opérateurs du commerce extérieur, dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel.

Venice Affre

*Sur la photo de gauche à droite : Denis Martinez, directeur régional des Douanes et droits indirects du Léman et Sébastien Nicolaux, directeur Supply Chain de NTN-SNR Roulements

