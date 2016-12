États-Unis / Industrie : Allimand acquiert l’américain Glens Falls Interweb

© Allimand

C'est chose faite ! Le constructeur français de machines à papier, carton et matériaux fibreux destinées à l’industrie papetière mondiale Allimand a réalisé l'acquisition de la société américaine Glens Falls Interweb (GFI), spécialisée dans les équipements pour la fabrication de produits finis non-tissés aux États-Unis.

Des papiers de commodité aux non-tissés et composites à forte valeur ajoutée, en passant par les papiers de spécialité, les machines conçues et construites par Allimand sont capables de produire des variétés de produits finis fibreux du quotidien : sachet de thé (notre photo), billet de banque, carton d’emballage, capsule de café, papier décor, papier peint... Les machines Allimand équipent les papetiers et producteurs de voiles fibreux du monde entier. Depuis 1960, l'entreprise française dont le siège se situe à Rives dans l'Isère a livré dans le monde plus de 150 lignes complètes de production de papiers, cartons, non-tissés et composites. Le groupe Allimand réalise 85 % de son chiffre d’affaire à l’export où il est présent dans 34 pays.



Le projet d'acquisition d'une entreprise implantée aux États-Unis mûrissait depuis quelques mois dans l'esprit de l'entreprise iséroise. Cette fusion-acquisition avec GFI, signée officiellement le 18 novembre, s'inscrit dans la continuité d'une commande d'une machine non tissé aux États-Unis, livrée en 2016 pour un grand groupe international leader sur son marché, précise Allimand dans un communiqué.

La reprise de GFI, implantée dans la banlieue d'Albany (État de New York), conforte le positionnement d'Allimand sur l'ensemble des produits non-tissés sur les cinq continents. Avec l'acquisition de GFI, « société connue et reconnue aux Etats-Unis comme spécialiste des produits High Tech non tissés », le groupe tricolore va renforcer sa technologie et son savoir-faire sur les machines voiles à fibres de verre ou de carbone et céramique, et ainsi toucher de nouveaux clients.

Venice Affre

