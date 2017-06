Énergies renouvelables / Kazakhstan : les entreprises françaises en force à Expo Astana 2017

© Expo Astana 2017

Les fleurons de l'industrie française de l'énergie du futur –grands groupes et startups– ont investi le Pavillon France de l’exposition internationale d'Astana 2017 (Expo Astana 2017), qui ouvre ses portes sur un site de 25 hectares, à 8 kilomètres du centre historique de la capitale du Kazakhstan, ce 10 juin jusqu'au 10 septembre 2017.

Cette manifestation a pour thème « L’Energie du futur ». Conformément à ses engagements internationaux sur les questions environnementales, le Kazakhstan aspire dans le cadre de son plan "Kazakhstan 2050 Strategy", défini par le président Noursoultan Nazarbaïev, à atteindre de hautes performances économiques et à améliorer le bien-être des générations actuelles et futures en utilisant ses ressources naturelles de manière raisonnable et efficace.

L'exposition s’articulera autour de trois thématiques : la ville durable, les énergies renouvelables et les mobilités éco-compatibles. Des filières dans lesquelles, les entreprises françaises recèlent d’atouts.

Les organisateurs d’Expo Astana 2017 ont également choisi 3 sous-thèmes pour présenter un état des lieux général de l’énergie d’aujourd’hui : Réduire les émissions de CO2 ; Vivre l’efficacité énergétique et Energie pour tous.

Plus de 100 pays, entreprises et organisations sont représentés pour faire un état des lieux ainsi que pour présenter des solutions durables et des innovations technologiques aux professionnels comme au grand public.

Le Pavillon France, vitrine de l’énergie du futur made in France



Pendant 4 mois, les 5 millions de visiteurs attendus pourront ainsi découvrir, au sein du "Pavillon France" de la manifestation (notre photo), dont l’aménagement a été dévoilé hier, « le meilleur de la France », précise Astana France 2017, le commissariat général de l'événement pour la France, chargé de la préparation, de l’organisation et de la réalisation du pavillon tricolore dans un communiqué.

D'une surface de plus de 1 084 m2, le Pavillon France indique le communiqué sera « l’un des plus grands de l’exposition ». Véritable vitrine des innovations des entreprises françaises, mais aussi de la culture et de l’art de vivre du pays, celui-ci accueillera les grands groupes, les startups mais également les scientifiques, institutionnels et personnalités « qui font de la France un pays d’avant-garde en matière d’énergie ».

À travers la thématique principale du Pavillon de la France « L’énergie du futur s’invente en France », le commissariat général de la France présentera le savoir-faire des entreprises et les mesures prises en France pour une meilleure gestion de la consommation d’énergie. En outre, le commissariat général de la France entend participer au rayonnement de la culture française en organisant diverses manifestations, en particulier lors de la journée de la France fixée au 21 juin.

La Journée de la France le 21 juin

Plus de 30 ans d'histoire de fête de la musique sera retracée à travers une série de festivités : cabaret, cirque ou encore concerts rétro « boudoirs » animeront le Pavillon de la France et l'atrium. La musique traditionnelle du Sud-Ouest et de la Bretagne sera également mise à l’honneur. Enfin, la programmation musicale de la journée de la France célébrera la chanson française à travers plusieurs concerts de variété française interprétés par les étudiantes de l’université des arts d’Astana.

De plus, tout au long de l’été, séminaires, master class et colloques se tiendront dans l’auditorium du Pavillon France pour approfondir les connaissances des visiteurs sur l’innovation française en matière énergétique, l’éducation, l’action culturelle ou encore la francophonie.

Venice Affre

