Energie / Réglementations : les nouveaux labels énergétiques entreront en vigueur en 2020

Les co-législateurs européens, le Conseil et le Parlement, ont trouvé un accord le 21 mars sur une révision des règles régissant l'étiquetage de l'efficacité énergétique des appareils ménagers. Ces labels, mis en place dès les années 90, permettent de comparer la consommation d'énergie de différents produits afin d’aider les consommateurs à faire leurs achats en connaissance de cause. Trop compliqués, ils vont être toilettés.

Ainsi, le système actuel s’échelonnant de « A+++ » à « G » est jugé peu compréhensible et donc peu transparent. Outre la lettre imprimée sur les étiquettes, celles-ci comprennent également un échelon de couleurs, du vert foncé au rouge, ainsi que plusieurs pictogrammes et chiffres contenant pourtant des informations essentielles comme la consommation d'eau ou les kWh/an. « Difficile devant ces schémas de prendre la bonne décision en un coup d’œil », remarque Michèle Rivasi, corapporteure du Règlement pour le groupe des Verts au PE....