Élevage / Salon : le Space, rendez-vous mondial des professionnels de l’élevage en 2017

La prochaine édition du « Space », le salon international pour les professionnels des productions animales, se tiendra du 12 au 15 septembre 2017 à Rennes (Bretagne). Pour cette 31ème édition, la participation étrangère devrait être forte. « Nous attendons entre 10 à 15 000 visiteurs internationaux », indiquait au Moci Marcel Denieul, président du Space, lors d’une conférence de presse le 10 mai à Paris.

L'an dernier, le salon avait accueilli 12 022 visiteurs internationaux contre 15 042 en 2015. « Cette baisse dans la fréquentation internationale, selon Marcel Denieul, était due à plusieurs facteurs comme la tenue d'Eurotier et la célébration de l'Aïd el-Kebir ». En 2016 les visiteurs en provenance du Maghreb ont été moins nombreux car les dates de la fête de l'Aïd el-Kebir coïncidaient avec celles du salon. Quant à Eurotier, il s'agit du premier salon mondial de la production animale (15-18 novembre 2016) qui se tient tous les deux ans à Hanovre (Allemagne). Toutefois, malgré cette légère baisse de la fréquentation internationale, la 30ème édition du Space avaient été marquée par la venue de nombreuses délégations, en particulier d’Afrique de l’Ouest, d’Iran, du Canada ou des Philippines.

Cette année, le salon aura pour thème « La robotique au service des éleveurs ». Comment des robots peuvent effectuer le travail de l’éleveur et lui fournir des données utiles ? Comment le développement de la robotique peut contribuer à l’attractivité des métiers dans les territoires ruraux ? Autant de questions qui seront abordées pendant le salon dont le programme des conférences sera très dense. Les conférences et tables rondes aborderont des thématiques variées telles que « L’innovation dans les filières agricoles et agroalimentaires » ; « En agriculture, quels métiers pour demain avec la robotisation ? » ; « Les opportunités d’une agriculture digitale en Europe : l’exemple irlandais » etc. A noter que le 13 septembre de 10h30 à 17h30 une convention d’affaires « International B2B Meetings » sera organisée entre exposants et partenaires potentiels étrangers.

381 exposants internationaux de 37 pays



Côté exposants, les inscriptions clôturées fin mars recensaient 1 273 entreprises inscrites au 9 mai, à la veille de la conférence de presse, contre 1 262 à la même période en 2016. À ce jour, un tiers des participants sont internationaux avec 381 exposants en provenance de 37 pays, dont 141 nouveaux inscrits. Les exposants, à la recherche de nouveaux marchés et partenaires à l’étranger.

L'Europe reste largement représentée au sein de la participation étrangère sur le salon avec 8 pays européens figurant dans le Top 10 des nations exposantes inscrites à l'édition 2017. L’Allemagne arrive en tête avec 64 exposants inscrits à ce jour, viennent ensuite les Pays-Bas (50), l'Italie (48), la Belgique (31), talonnée par les États-Unis (30), le Danemark (24), le Royaume-Uni (22), l'Espagne (20), la Chine (15) et l'Autriche (13).

Sur les 141 nouvelles entreprises qui exposeront cette année sur le salon certaines sont originaires de Chine, Malaisie, Inde, Nouvelle-Zélande, Israël… Le consulat des États-Unis en France pour le Grand Ouest accompagnera encore pour cette nouvelle édition des entreprises américaines à Rennes. Et pour la première fois cette année, l’ambassade du Danemark organise sur un espace de 90 m² la participation collective de certaines entreprises danoises.

Pour fidéliser son visitorat international et capter des nouveaux visiteurs internationaux, le Space participe à une quinzaine de salons à l’étranger au Maroc, Algérie, Brésil, Thaïlande, États-Unis, Italie, Russie… Les actions de promotion menées depuis septembre dernier dans ces différents pays sont toujours en cours de réalisation. Néanmoins, certaines délégations internationales ont fait part de leur intention de se rendre sur l'édition 2017 du salon : Afrique du Sud, Canada, Chili, Inde, Iran, Russie, etc.

Le Space, qui fêtera ses 30 ans en septembre, conforte bel et bien sa dimension internationale. « Aujourd’hui, le Space est le 2ème salon au niveau mondial sur son secteur de salon professionnel dédié à toutes les productions animales », a souligné lors de la conférence Anne-Marie Quémener, commissaire générale du Space.

L'an passé, le Space avait accueilli des délégations officielles de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Dans le cadre de son développement international, le salon a renforcé ces dernières années ses actions en Afrique de l’Ouest. Pour cette nouvelle édition, la participation de professionnels africains devrait être à nouveau importante. Le salon annonce d'ores et déjà les délégations suivantes : Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Gambie, Guinée Conakry, Mali et Togo.

Venice Affre

