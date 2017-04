E-commerce / International : le commerce électronique, nouveau thème des stratégies de développement

© UNCTAD

Le commerce électronique représente un immense potentiel pour les petites et moyennes entreprises (PME) à travers le monde. La transition digitale offre aussi de nombreuses opportunités, notamment aux pays en développement. C’est autour de ce thème que se sont réunis du 24 au 28 avril à Genève plus de 600 délégués originaires de 65 pays ainsi que des hauts cadres dirigeants d'entreprises telles que Alibaba, eBay, PayPal, Jumia, Vodafone, Huawei, FedEx... pour prendre part au débat avec des représentants de gouvernements et de la société civile, à l'occasion de la 3ème édition de la « Semaine du E-commerce », organisée par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) autour du thème « Vers un commerce électronique inclusif ».

D’après les estimations de la Cnuced, le e-commerce a généré un chiffre d'affaires (ventes B2B et B2C cumulées) de près de 25 000 milliards de dollars dans le monde en 2015. Le Sommet de la Cnuced consacré au commerce électronique réunit des personnalités telles que Mukhisa Kituyi, le secrétaire général de la Cnuced, le fondateur et président du groupe Alibaba Jack Ma ou encore Roberto Azevêdo, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour discuter des principaux défis et opportunités liés au commerce électronique, et définir des actions concrètes en faveur d'un commerce plus inclusif et du développement durable conformément aux objectifs de développement durable.

En tant que conseiller spécial, Jack Ma s’emploie à défendre les initiatives destinées à faciliter la participation des jeunes entrepreneurs et des petites entreprises, en particulier des pays en développement, au commerce mondial et à faire connaître le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Intervenant le 25 avril à la première réunion ministérielle des « Amis du commerce électronique pour le développement » (Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, Kenya, Mexique, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka et Uruguay), le directeur général de l'OMC Roberto Azevêdo a expliqué que de nombreux membres souhaitaient déterminer la voie à suivre pour les discussions sur le commerce électronique, afin de faire en sorte que celui-ci contribue à la croissance et au développement au cours des années à venir. « Le niveau d’engagement est élevé », a-t-il dit, mais, si les membres veulent progresser, ils devront transformer cet engagement en « véritables propositions ».

Jack Ma pousse son projet d'Electronic World Trade Platform - eWTP

Roberto Azevêdo et Jack Ma (notre photo) ont également participé à une session de haut niveau intitulée « Transformation numérique pour tous : responsabiliser les entrepreneurs et les petites entreprises ». Enfin, le directeur général de l'OMC a planché avec le fondateur d'Alibaba, au siège de l’OMC basé à Genève, sur la manière dont le commerce électronique pourrait contribuer à aider les PME à accroître leurs activités et stimuler ainsi le développement et la création d’emplois dans le monde.

Les deux hommes s'étaient rencontrés lors du dernier sommet du G20 en Chine les 4 et 5 septembre 2016, qui s'était tenu à Hangzhou, ville natale du fondateur d'Alibaba. Jack Ma avait alors annoncé son ambition de créer une plateforme électronique du commerce mondial « Electronic World Trade Platform - eWTP », proposition qu'il a réitéré lors de sa rencontre avec le directeur général de l'OMC. Celle-ci serait un moyen de rassembler le secteur privé (dirigé par les PME), les gouvernements, les organisations internationales et toutes les autres parties prenantes dans le but d'établir un environnement réglementaire plus favorable et standardisé pour le commerce électronique...

Venice Affre

Entreprises & secteurs