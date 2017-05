Douane / Export : la biscuiterie Saint Michel reçoit le label “OEA Complet”

Le fabricant des galettes et madeleines St Michel rejoint le cercle des 1 589 entreprises françaises certifiées opérateur économique agréé (OEA). La société Saint Michel Biscuiterie SAS s'est en effet vue remettre le 16 mai le certificat d'OEA Complet « Simplifications douanières/Sécurité et Sûreté » par le directeur régional des douanes d’Orléans (notre photo*). Le fabricant des fameuses galettes au beurre St Michel, dont le siège se situe à Contres (Loire-et-Cher), a répondu à toutes les conditions pour obtenir ce label très prisé par les entreprises réalisant des opérations à l’international.

Grâce à son certificat dit « AEO-F », AEO Full, en français « OEA Complet - Simplifications douanières/Sécurité et Sûreté », la PME pourra désormais remplir les exigences du cahier des charges imposé par ses clients à l'export. En effet, les clients de l'entreprise de 1 200 collaborateurs fondée en 1905 dans le village médiéval de Saint-Michel (Loire-Atlantique) sont de plus en plus nombreux à lui imposer désormais un cahier des charges en termes de sécurité alimentaire et de sureté/sécurité.

Un véritable « passeport à l’international »

« La mise en conformité aux exigences du cahier des charges OEA a été un travail important et a mobilisé l’intégralité des services de l’entreprise (informatique, finance, juridique, logistique…). Cette expérience nous a fait progresser et, en même temps, nous a permis de nous mettre au niveau des exigences de nos clients internationaux. Nous sommes désormais prêts à continuer notre développement à l’export avec toujours plus de sécurité et en accord avec les règles fondamentales des échanges internationaux. », a ainsi déclaré Angelina Saint-Denis, responsable du Service Client Export de l'entreprise Saint Michel, lors de la remise du certificat.

Rappelons en effet que le statut d'OEA constitue un label de confiance délivré par la Douane française aux entreprises soumises à un audit douanier et sécurité/sûreté rigoureux. Ce label, véritable « passeport à l’international », offre des avantages concrets aux entreprises qui en sont bénéficiaires, parmi lesquels : un traitement prioritaire des envois en cas de sélection à un contrôle douanier, une dispense de garantie financière ou encore la priorité aux analyses laboratoire lors des contrôles de produits soumis à normes.

Les entreprises certifiées OEA peuvent donc gérer plus efficacement, avec davantage de souplesse et de prévisibilité, leur chaîne logistique, en éliminant l’aléa des contrôles douaniers et en réduisant les coûts liés au dédouanement.

Venice Affre

Sur la photo, de gauche à droite : Ghislaine Le Paih, chef du pôle action économique (PAE) de la direction régionale des douanes du Centre; Aude Grémeaux, inspectrice au service régional d'audit (SRA) de la direction régionale des douanes du Centre (auditrice); Denis Millet, directeur régional des douanes du Centre ; Angelina Saint-Denis, responsable du service client export de la société St Michel; François Passerat, inspecteur au service régional d'audit (SRA) de la direction régionale des douanes du Centre (auditeur).

