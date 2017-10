Allemagne / Salons : Christmasworld et Floradecora étendent l’usage des fleurs à la décoration

© François Pargny

En associant Floradecora, son nouveau salon dédié au monde floral, à Christmasworld, le Salon international de Francfort pour les articles de fête et les activités saisonnières, Messe Frankfurt comptait bien créer des synergies et profiter de la renommée planétaire de Christmasworld et de la tenue simultanée de deux autres manifestations spécialisées réputées : Paperworld, le Salon international de la papeterie, des fournitures de bureau et des instruments d'écriture, et Creativeworld, la plus grande foire commerciale au monde consacrée aux loisirs, à l'artisanat et aux fournitures artistiques

De fait, à eux deux, Christmasworld et Floradecora ont affiché des chiffres impressionnants en 2017,notamment à l'international : 1 061 exposants de 42 pays, dont 832 étrangers (16 Français), et 42 233 visiteurs de 110 nations, dont 25 543 internationaux (2 050 Français). En particulier, la nouvelle manifestation, à elle seule, a attiré 67 exposants de 6 pays et a reçu 10 700 acheteurs professionnels ayant fréquenté les quatre rendez-vous de Francfort. L’an prochain, ces différents événements se tiendront en janvier, du 26 au 30 pour Christmasworld, du 26 au 29 pour Floradecora et du 27 au 30 pour Paperworld et Creativeworld.

Floradecora, un salon de commandes

Floradecora est né à l'initiative de designers néerlandais. Rien d'étonnant quand on connaît la réputation de plateforme de commerce mondiale du pays des tulipes, notamment en matière de fleurs. Rien d'étonnant non plus alors de voir, pour la première fois en 2017, les Pays-Bas ravir à la France la deuxième place en terme de fréquentation étrangère à Christmasworld et Floradecora (2 183 Néerlandais pour 2 050 Français).

« Floradecora n’est pas une présentation de nouvelles fleurs qui seront vendues dans cinq à six ans, c’est une place de marché. Les fleurs et les plantes sont mises en scène avec une décoration et donc on s’adresse à des distributeurs, magasins de meubles, de verre ou de porcelaine. Par exemple, on a pu constater que les chiffres d’affaires des leaders du verre sont très importants, même dans les magasins d’alimentation, à Noël, à la Saint-Valentin ou à Pâques », expliquait Eva Olbrich (notre photo), directrice de Christmasworld et de Floradecora, lors d’une conférence de presse à Paris, le 17 octobre.

Le nouveau rendez-vous spécialisé de Francfort est donc un salon de commandes, les exposants étant des producteurs de plantes et de fleurs et des grossistes, les visiteurs des grossistes également, des importateurs, des acheteurs des grands magasins et des jardineries.

Jusqu’à présent, Floradecora n’aurait pas attiré beaucoup de visiteurs de l’Hexagone. « Avec les Français, quand c’est petit, on ne s’y intéresse pas, quand c’est grand, c’est trop grand, et quand c’est nouveau, de toutes les façons, on n’est jamais les premiers », a asséné Michael Scherpe, le président de Messe Frankfurt France, installé de longue date dans l’Hexagone, et représentant en France de l’organisateur allemand pour tous ses salons.

Pourtant, selon lui, ce salon est « particulièrement adapté au besoin du petit détaillant, de la petite boutique à la recherche de produits complémentaires au commerce de base, des produits créatifs qui vont l’aider à personnaliser son offre ».

Merry Business, Christmas Delights et le culte des gâteaux

Michael Scherpe a également dévoilé que l’organisateur allemand avait été tenté de débaptiser Christmasworld, parce que de Noël la manifestation s’était étendue au fil du temps à toutes les fêtes. En fait, le nom a été sauvegardé, car il est connu dans le monde entier et que son concept est, de toutes les façons, difficile à exporter.

« C’est une atmosphère très Noël qui sera encore mise en avant en 2018, avec des cabanes en bois. Merry Business sera le thème de l’édition prochaine et une offre supplémentaire de confiseries et de cadeaux culinaires – vin chaud, café, thé – sera servie sous le nom de Christmas Delights », a précisé Eva Olbrich.

Les Allemands, en particulier, consomment traditionnellement café et gâteau le week-end, ce qui devrait les satisfaire. Outre-Rhin, le premier dimanche de l’Avent marque aussi le début de la période de Noël. Sont alors confectionnés les premiers gâteaux de Noël (appelés Weihnachtsplätzchen). « En Allemagne, assurait Michael Scherpe, c’est normal. On a le culte du gâteau ».

Pour poser un pont entre Christmasworld et Floradecora, une exposition de 2Dezign visera à offrir des univers et des solutions de décoration des vitrines, magasins et grandes surfaces. « Déco + fleurs coupées » sera un thème mis en avant. L’objectif général étant d’attirer des clients avec des présentations totalement inattendues.

François Pargny

