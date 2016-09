Cuir / Export : les exportations françaises augmentent de 7 % au premier semestre

© frizza-Fotolia.com

Le cuir français se porte bien à l'export ! Au cours des six premiers mois de l'année, les exportations françaises de la filière cuir (maroquinerie, chaussures, cuirs et peaux bruts, tannerie et mégisserie, ganterie) ont ainsi augmenté de 6,9 % par rapport à la même période de 2015, dont une croissance des livraisons à l'export de +8 % dans la maroquinerie pour un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d’euros et de +8 % pour les chaussures à 1,47 milliard, d'après les résultats de la filière pour le premier semestre 2016, publiés le 14 septembre par le Conseil national du cuir (CNC).

Les statistiques de l'organisation interprofessionnelle de la filière française du cuir montrent que l'évolution des exportations, aussi bien d'accessoires de maroquinerie que de chaussures, varie selon les pays.

La maroquinerie française reste prisée en Asie

Avec des exportations d'articles de maroquinerie qui ont bondi de 12 % à 390 millions d'euros au premier semestre 2016, Hong Kong a compté parmi les principaux clients de la France à l'export dans ce domaine. Une belle performance pour la filière, après une baisse de régime des ventes enregistrée au premier semestre 2015. Sur cette période, les exportations avaient reculé tombant à 347 millions d'euros après avoir atteint 385 millions d'euros au premier semestre 2014. Cette baisse, a rappelé le CNC, résulte des « effets de la lutte anti-corruption du gouvernement chinois qui a pénalisé le marché du luxe, très présent à Hong Kong ».

En somme, la France est le deuxième fournisseur d’articles de maroquinerie de Hong Kong après la Chine. Dans ce dernier pays, les exportations françaises ont progressé de 11 % entre le premier semestre de 2015 et celui de 2016. « Cela concerne quasi exclusivement les articles de luxe », précise l'organisation interprofessionnelle de producteurs et utilisateurs de cuir. Les exportations de sacs à main vers la Chine ont compté pour 80 % des exportations hexagonales de maroquinerie.

Pour la première fois, Singapour arrive dans le trio de tête des principaux clients de l'Hexagone derrière la Chine et Hong Kong. Les ventes dans l'archipel ont presque doublé (+90 %) entre le premier semestre 2015 et le premier semestre 2016, passant de 193 millions d’euros à 367 millions d’euros. « L’industrie du luxe s’y développe à un rythme rapide et la demande y est de plus en plus forte », constate le CNC.

Les sacs à main dont le chiffre d'affaires a atteint 196 millions d'euros ont représenté 53 % des exportations tricolores de produits de maroquinerie vers Singapour. Les exportations d'articles de petite maroquinerie qui comptent pour 30 % des livraisons se sont pour leur part élevées à 110 millions d’euros.

Toutefois au Japon, les ventes de maroquinerie s'effondrent



Les exportations françaises d'articles de maroquinerie ont chuté de 46 % à destination du Japon entre le premier semestre 2015 et le premier semestre de cette année. « L’effondrement des ventes au Japon est le deuxième fait marquant du premier semestre 2016 de la filière cuir », commente l'organisation inter-professionnelle. Surtout, le prix moyen des sacs à main exportés depuis la France vers le Japon s'établissait en 2014 à 241 euros, avant de progresser à 332 euros en 2015 et de chuter un an plus tard à 209 euros. « Les achats des japonais s’orientent aujourd’hui vers des articles moins chers », renseigne le CNC.

En 2015, 36 % des sacs à main exportés étaient en cuir. Cette proportion est passée à 29 % en 2016. Le nombre de sacs à main en cuir exportés a reculé de 28 %, alors que le nombre de sacs à main en autres matières est resté stable.

Une progression constante des exportations tricolores d'articles de maroquinerie est par ailleurs observée vers les États-Unis. Les livraisons avaient progressé de 29 % entre le premier semestre 2014 et le premier semestre 2015. Elles ont de nouveau augmenté (+5 %) au cours des six premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2015.

S'agissant du secteur de la chaussure française (+8 % à 1,47 milliards d'euros), celui-ci présente des « résultats encourageants grâce à la tendance sportswear », précise l'organisation interprofessionnelle.

Chaussures : +13 % vers l'Union européenne

Les ventes françaises de chaussures à destination des pays membres de l’Union européenne (UE) ont augmenté de 13 % sur les six premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2015. Le nombre de paires vendues est resté stable au premier semestre 2016, soit 47,9 millions de paires, avec une augmentation du prix moyen en douanes des chaussures exportées, qui a principalement concerné les chaussures à dessus cuir (hors pantoufles).

Au total, 13 millions de paires de chaussures ont été exportées depuis la France, soit 900 milles paires de moins qu’en 2015. Le recul des ventes à l’étranger de chaussures à dessus cuir a concerné la plupart des principaux clients de la France (Allemagne, Italie, Espagne, Belgique…).

Enfin, en ce qui concerne le secteur des cuirs et peaux finis, celui-ci connaît une légère reprise de l’activité. Les exportations ont ainsi progressé de 6 % sur un an au premier semestre 2016. Les exportations de cuirs finis de bovins et de cuirs finis d'ovins se sont envolées, progressant, en valeur, respectivement de 20 % (53 millions d’euros) et 10 % (32 millions d’euros).

« Si la conjoncture en 2016 n’a pas favorisé le commerce des articles en cuir en France, le Made in France, avec son exceptionnel savoir-faire, est toujours aussi prisé à l’international, tout spécifiquement en Asie. Encourageons et développons cette pépite afin que la filière Cuir demeure l’une des toutes premières dans le monde et bénéficie ainsi à toutes nos entreprises industrielles. » a conclu Frank Boehly, président du Conseil national du cuir, cité dans un communiqué.

Venice Affre

Pour en savoir plus :

Consultez la note de conjoncture du Conseil national du cuir (premier semestre 2016) en fichier PDF

Entreprises & secteurs