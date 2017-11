Cosmétique / Export : comment Cosmetic Valley tisse sa toile à l’international

C’est un pôle de compétitivité français, Cosmetic Valley, qui va coordonner un projet européen de soutien à l'internationalisation des PME de l'industrie cosmétique baptisé C4W (Cosmetic for Wellbeing), visant à mettre en place, en 18 mois, une stratégie européenne d’accompagnement dans ce domaine. Une occasion de mettre la lumière sur la stratégie d’une filière qui, en France, a petit à petit appris à travailler en mode collaboratif et collectif, suscitant l’intérêt des clusters du monde entier dans son secteur. Selon Ségolène Leloutre, sa directrice en charge de l’international, ce pôle de compétitivité devenu national en 2017 « est le plus important du monde dans son secteur »...

