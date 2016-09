Conjoncture : l’activité des entreprises françaises à l’étranger s’interrompt en août

L’activité récente des entreprises françaises basées à l’international a perdu en août les gains de la reprise observée au cours des six derniers mois, un recul imputable principalement à l’Amérique du Nord et à l’Europe du Nord. C’est ce que révèlent les résultats du baromètre sur l’activité des entreprises françaises dans le monde pour le mois d'août, publié le 13 septembre par le Comité national des Conseillers du commerce extérieur de la France (CNCCEF) et réalisé en partenariat avec d'anciens élèves de l'École nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae).

L’Europe continentale enregistre pour sa part de bonnes performances, « les meilleures depuis cinq ans », souligne le baromètre. Bien que moins élevée que dans le passé, l’activité des entreprises reste soutenue en Asie. De manière générale, toutes zones géographiques, les perspectives à trois mois ne laissent pas prévoir de changement de tendance, selon le baromètre.

Le ralentissement de l’investissement des entreprises tricolores, amorcé à l’été 2015, a repris en août, après une brève reprise au début de l’été. En Asie le ralentissement est significatif, mais la progression demeure sensible.

L’indicateur moyen mondial est voisin de zéro, « ce qui peut s’analyser globalement comme une stabilisation », commente le baromètre. Ce mouvement paraît assez général, mais épargne l’Europe continentale où l’investissement continue de progresser.

V. A.

