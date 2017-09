Communication / Export : comment Raja affirme sa touche européenne

Le groupe Raja, qui revendique le titre de numéro 1 européen de l’emballage, vient de franchir plusieurs étapes dans la construction de son image européenne, d’abord par le renforcement de sa présence sur le Vieux continent, ensuite par le lancement d’une campagne de communication transfrontières qui tranche avec les habitudes plus conventionnelles de ce secteur tourné vers les clients de l’industrie et du e-commerce. Une récente conférence de presse donnée par son emblématique dirigeante, Danièle Kapel-Marcovici, le 18 septembre, a fourni l’occasion d’en savoir plus.

Après l’acquisition de Morplan au Royaume Uni en 2014, qui avait renforcé sa présence outre-Manche, le leader français de la distribution d’emballage a donc profité d’une opportunité d’acquisition pour doubler de taille en Allemagne avec le rachat de Bär. Cette PME allemande davantage orientée sur la distribution d’équipements de stockage et de manutention complète l’offre existante de la filiale du groupe français, RajaPack, plus axée sur les consommables. A elles deux, avec des offres complémentaires, ces entités vont porter le chiffre d’affaires du groupe de distribution français à près de 100 millions d’euros outre-Rhin, le double du Royaume Uni. Cerise sur le gâteau, Bär, qui conservera son identité, avait également une présence en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas et en Belgique...

