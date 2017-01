Commerce extérieur : fort rebond des exportations en novembre, selon la Douane

Le trou d’air est passé. Les exportations ont fortement rebondi en novembre 2016, avec une progression de 5,3 %, (38,8 milliards d’euros / Mds EUR), deux fois plus rapide que celle des importations (+2,8 %, à 43,2 M EUR), le commerce extérieur a donné des signes d’amélioration au mois de novembre*, selon les statistiques du commerce extérieur de novembre livrée le 6 janvier par la Douane française. Le déficit commercial mensuel s’est ainsi inscrit en recul par rapport au mois précédent, avec -4,4 Mds EUR (après -5,2 Mds EUR).

Toutefois, sur douze mois, (décembre 2015-novembre 2016), la tendance reste à une nouvelle augmentation du déficit commercial avec -50,1 Mds EUR cumulés sur douze mois (contre -45,2 Mds EUR en 2015) après deux ans de mieux. Les exportations totales cumulées atteignent 411,7 Mds EUR, en léger recul par rapport à la période précédente (-0,3 %), tandis que les importations progressent de 1,1 % à 457,7 Mds. La situation s’est améliorée en cours d’année puisqu’en rythme trimestriel, les exportations ont progressé au rythme de 0,6 % sur les trois derniers mois de la période sous revue (septembre-octobre-novembre 2016).

Principaux facteurs de ce net rebond à l'export : le redressement des ventes des secteurs matériels de transport hors automobile (4,8 Mds EUR) en novembre, après un creux en octobre (4 Mds EUR), grâce à la reprise des livraisons d’Airbus et à la bonne tenue des ventes des autres industriels, le secteur spatial ayant été boosté par la réalisation d’une commande satellitaire de 88 millions au Pérou. Dans le naval, c’est la livraison d’un yacht de luxe aux Etats-Unis (107 M EUR) et d’un pétrolier à Singapour (41 M NEUR) qui a dopé la tendance.

Autres secteurs en forme l’automobile, quoique le déficit de cette branche se creuse à nouveau (-0,9 Mds EUR, après -0,6 Mds en octobre) en raison d’une progression moins forte des exportations (2,6 Mds EUR) que des importations (3,4 Mds EUR). Enfin, les produits agricoles ont connu un rebond à l’export (à 1,1 Md EUR) entraînant une forte réduction du déficit commercial de cette branche (-01 Md EUR).

Les autres grands secteurs connaissent des évolutions moins positives, notamment sous l’impulsion d’aune augmentation plus forte des achats : forte détérioration du déficit énergétique (à -2,7 Mds EUR pour les hydrocarbures), aggravation plus mesurée de ceux des industries agroalimentaires (IAA), machines, produits chimiques et produits manufacturés divers (bijoux, jeux, jouets).

Par grandes zones géographiques, les échanges de novembre sont marqués par le retour à un fort excédent avec l’Amérique (+345 M EUR, grâce aux livraisons aéronautique, spatiale et navale) tandis qu’avec l’Union européenne, le déficit se contracte (à-2,269 M EUR). Les soldes se détériorent avec toutes les autres zones, creusant les déficits avec l’Asie et l’Europe hors UE, mais restant excédentaires avec le Proche et Moyen Orient (+352 M EUR) et l’Afrique (+234 M EUR).

Tous les détails sont dans le document de la Douane attaché à cet article.

C.G

* Exportation exprimées FAB, importations exprimées CAF.

