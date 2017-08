Commerce extérieur / Diplomatie : changement dans la continuité au Quai d’Orsay

© Frédéric de La Mure

L'organisation et l'organigramme du ministère de l'Europe et des affaires étrangères s'est précisé durant les deux derniers mois concernant les hommes et les femmes qui auront à mettre en œuvre concrètement la diplomatie économique et les relations avec les entreprises. Côté méthode de management, le ministre Jean-Yves Le Drian (notre photo) compte s'appuyer sur un comité exécutif ministériel créé le 24 juillet. Il aura pour mission, selon le texte de l'arrêté, de « l'éclairer sur les choix à opérer pour l'exercice de ses attributions » et, le ministre « arrête ses grandes directives et les orientations du ministère au vu des délibérations du comité »...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 250

diffusée le 31 août 2017 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Entreprises & secteurs