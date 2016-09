Chine / Numérique : les 11 startups françaises en route pour le French Tech Tour China 2016

Les noms des 11 startups sélectionnées pour participer au French Tech Tour China ont été dévoilés le 15 septembre à Paris dans les locaux de Bpifrance Le Hub (notre photo). Ces jeunes pousses s'engageront donc dans un programme d’immersion intensif de deux semaines dans les quatre principaux centres chinois des nouvelles technologies du numérique – Hong Kong, Shenzhen, Shanghai et Pékin –, initié et piloté conjointement par Business France et Bpifrance .

« Ce qui se passe dans la Silicon Valley est de plus en plus impacté par ce qui se passe en Chine », a déclaré Jean-François Fournier, directeur exécutif Innovation chez Bpifrance, aux entrepreneurs lauréats du French Tech Tour China 2016. Ainsi, on assiste à l’émergence de grands acteurs nationaux qui construisent l’écosystème numérique de demain tels que l'équipementier télécoms Huawei, partenaire du French Tech Tour, dans le cadre de son concours national d’innovation Digital In-Pulse 2016. « La Chine est vraiment, aujourd’hui, un marché en devenir », a souligné Jean-François Fournier.

Réunies au sein du Hub de Bpifrance, l'espace de la banque publique qui héberge les startups innovantes avec des ambitions de développement à l'international, les jeunes pousses lauréates ont été formées tout au long de cette journée aux pratiques commerciales ou encore aux enjeux de la propriété intellectuelle en Chine, pour bien appréhender ce marché. « La Chine est un marché gigantesque », a rappelé Eric Morand, directeur du département Tech & Services chez Business France. «C'est un marché complexe, a-t-il renseigné, mais c'est un pays qui se veut de plus en plus innovant ». Conclusion : « Il faut y aller aujourd'hui », a-t-il assuré.

Et d'avertir les 11 lauréats qui s'immergeront dans l'univers de la tech chinoise pendant 14 jours que le programme qui les attend sur place sera intense. « Vous n’allez pas dormir beaucoup ! Vous n’allez pas faire du tourisme d’affaires », a-t-il ainsi lancé à l'audience.

Les startups ont été sélectionnées par un jury franco-chinois – composé de 21 experts (acteurs de l’écosystème technologique et numérique, entrepreneurs français ayant réussi en Chine, directeurs techniques internationaux...) – sur le caractère innovant de leur produit ou service, l'adéquation de leur produit ou service avec les attentes du marché chinois, la robustesse de leur business model et le degré d’implication des équipes dans le projet.

- Agorize : start-up spécialisée dans l'organisation de « challenges d'innovation en ligne » impliquant une communauté de 5 millions d'innovateurs (étudiants, développeurs, startups, collaborateurs). La start-up Agorize, lancée en 2011, organise à travers sa plateforme en ligne dédiée des « hackathons live », contraction de « hack » et de « marathon », qui se déroulent en ligne en temps réel et courent sur plusieurs semaines.

- BF Systèmes : société de services spécialisée en sécurité de la plongée sous-marine. L’entreprise BF Systèmes a développé MyDivingCoach, un objet connecté pour optimiser la sécurité des plongeurs de loisirs et prévenir les accidents de décompression. Issu de plusieurs années de recherche, ce système est doté d’un capteur ultrasonore qui détecte les micro-bulles de décompression.

- CAILabs : basée à Rennes, la start-up CAILabs conçoit des boîtiers qui augmentent la puissance des fibres optiques vieillissantes installées au sein des entreprises, des universités et des hôpitaux. Les boîtiers Aroona augmentent les performances au même niveau que celles d’une nouvelle fibre monomode.

- GreenMe : la start-up bordelaise GreenMe a conçu l'objet connecté innovant GreenMe qui permet une mesure individuelle et en continu de la température, de l'humidité, de la qualité de l'éclairage, du bruit ainsi que du renouvellement d'air.

- Logipren : la start-up LogiPren a mis au point un logiciel d’aide à la prescription des médicaments et de la nutrition parentérale destiné aux médecins. L'objectif est de fournir aux services de néonatologie des résultats comparés de leurs pratiques de prescription (programme de recherche B-PEN) pour améliorer la santé des nouveau-nés en minimisant les risques d'erreurs liés aux médicaments. Le logiciel Logipren permet de croiser les données du nouveau-né avec le médicament choisi et ainsi de générer de façon automatique la prescription.

- Mozoo : le groupe Mozoo, spécialiste de la publicité pour le web mobile et de la performance mobile, accompagne les annonceurs et leurs agences média dans la génération de trafic sur applications et sites mobiles grâce à un vaste réseau publicitaire utilisant une nouvelle technologie de ciblage.

- Pradeo : fondé en 2010, Pradeo est un éditeur de solutions de sécurité, expert dans le secteur de la sécurité des applications mobiles pour smartphones, tablettes et objets connectés. Pradeo a développé un moteur d’analyse comportementale des applications mobiles, qui permet de détecter de manière exhaustive les actions cachées des applications : connexions crées, données manipulées, opérations effectuées.

- SeniorAdom : est une solution de téléassistance « nouvelle génération » destinée aux personnes âgées ou handicapées vivant seules, permettant la détection de chutes, malaises ou anomalies de comportement pouvant les mettre en danger. Le bénéficiaire est protégé 24h/24, grâce à des capteurs connectés à une box et à ses algorithmes auto-apprenants.

- Teqoya : purificateur d'air innovant pour respirer un air plus sain, en continu en respectant l'environnement. L'innovation de la start-up Teqoya repose sur l'ionisation de l'air et sur une technologie brevetée, développée et améliorée pendant plus de 15 ans.

- twiptbox : est une solution d'impression mobile et connectée. Cette nouvelle offre de service basée sur une plateforme Cloud permet de connecter des imprimantes à Internet.

- UpMem développe des processeurs intégrés dans les mémoires dynamiques de type DRAM (Dynamic random access memory), permettant de réduire drastiquement les coûts de calcul dans les Datacenter. Les clients déployant des applications gourmandes en données (big data) pourront multiplier par dix voire plus la performance de calcul de leurs serveurs, en remplaçant, dans les ports DRAM de leurs serveurs, les modules mémoire DRAM par des modules dont les puces intègrent processeurs et mémoire.

Le 24 octobre prochain, les 11 startups lauréates s'envoleront donc pour la Chine où les attend un programme d'immersion intense de 14 jours dans les plus importants écosystèmes chinois des technologies numériques afin de valider leur potentiel de développement et de saisir de premières opportunités commerciales sur l’un des marchés de l’innovation les plus dynamiques au monde.

Sur place, les candidats bénéficieront d’un programme de rendez-vous BtoB sur mesure. Les jeunes pousses seront accompagnées localement par les équipes d’experts de Business France et Bpifrance.

