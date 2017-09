Biens de consommation / Salon : la France devrait accroître sa présence à Ambiente 2018

© François Pargny

Au 28 septembre, 150 entreprises étaient inscrites à Ambiente 2018, qui se tiendra du 9 au 13 février à Francfort, et donc le nombre de 158 participants tricolores enregistrés en 2017 devrait être dépassé. Parmi celles-ci, Magimix, Le Creuset, Faïencerie de Gien, Deshoulières, Arc, Baumalu, SDE (marque Vivaraise), Cristal de Paris, De Buyer, Emil Henri, L’atelier du vin ou Mark’s Europe.

Cette année, le premier salon mondial des arts de la table, de la cuisine, des ustensiles de ménage et des articles de cadeaux, bijouterie, décoration et d’habitat, a accueilli sur une surface de 380 000 m2 bruts 4 460 exposants de 94 pays, dont 80 % d’internationaux. On s’attend à des chiffres semblables l’an prochain, tant les demandes sont importantes.

En 2017, les visiteurs étaient de l’ordre de 141 000, dont 55 % d’étrangers représentant 154 pays. « La Chine s’est hissée au troisième rang aux dépens de la France », a relevé Nicolette Neumann (notre photo), directrice générale adjointe de Messe Frankfurt, en charge des salons de biens de consommation, lors d’une conférence de presse à Paris le 26 septembre. En deuxième position, derrière l’Allemagne, avec 6703 visiteurs, l’Italie devançait ainsi la Chine, avec 4 567 (+ 43,6 % sur 2016), la France, avec 4 057 et le Royaume-Uni, avec 3 365.

Les Pays-Bas, invité d’honneur

Au Moci qui lui demandait si les professionnels européens ne s’inquiétaient pas de la présence croissante des Chinois à Ambiente, Nicolette Neumann a répondu que « les temps ont changé en dix ans ». Aujourd’hui, selon elle, « les relations sont plus relax, parce que la Chine est devenue une nation qui achète beaucoup ». Pour l’Allemagne en particulier, ce pays est devenu le premier débouché extérieur, alors que le marché européen, « s’il reste important, ne croît pas ». Par ailleurs, les Chinois « ont commencé à développer leur design » et donc il convient pour les Américains ou les Français de rester attentifs à leur évolution.

Après le Danemark, la France, le Japon, les États-Unis, l’Italie et le Royaume-Uni, les Pays-Bas seront l’an prochain le septième pays partenaire du salon francfortois, un pays connu « pour son design aussi minimaliste qu’expérimental, aussi innovant qu’original », a commenté Nicolette Neumann. Une exposition sera réalisée par le designer néerlandais Robert Bronwasser, qui a expliqué son goût pour les couleurs et la fonctionnalité, ce qui lui permet de travailler dans tous les secteurs d’activité.

Le design est aujourd’hui tellement intégré à la production que Messe Frankfurt a décidé de supprimer son espace Design Plus, créé il y a quarante ans à une époque où le design était une niche, et de le remplacer par une présentation dédiée aux magasins, à leur praticité et leur design, le confort et le plaisir à offrir à une clientèle attirée par le e-commerce. Comme tous les ans, les exposants seront répartis entre trois espaces : Dining, consacré à l’univers de la table, de la cuisine et du ménage, Living pour l’intérieur et la décoration et Giving pour les cadeaux, les accessoires et la bijouterie

François Pargny

Entreprises & secteurs