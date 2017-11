Asie / Cosmétiques : l’entreprise Briochin récompensée à Hong Kong

Le fabricant breton de produits d'entretien et de nettoyage ménager au savon noir Briochin a été distingué lors du salon international des parfums et des cosmétiques Cosmoprof Asia dont la dernière édition s'est déroulée à Hong Kong du 15 au 17 novembre. L'entreprise de 45 salariés basée à Saint-Malo qui s'est diversifiée en lançant, en 2016, une gamme de produits de soin du corps s'est vue remettre le trophée « French Cosmetics Awards 2017 » dans la catégorie « Best branded product » (notre photo) pour son lait de douche « Authentique Fleur de Savon » (Avoine & Rose).

Organisés par Business France, qui accompagne les entreprises tricolores sur le pavillon France du salon, les French Cosmetics Awards récompensent la créativité et le savoir-faire français destinés au consommateur chinois.

En lice avec 14 entreprises françaises finalistes, la PME bretonne fondée en 1919 par Jacques Briochin, renommée à ses débuts pour sa fameuse pâte lavante pour les mains dédiée aux mécaniciens, imprimeurs, peintres, artisans... a été récompensée par un jury local composé d'experts de l'industrie des cosmétiques : distributeurs, médias professionnels, blogueurs etc. parmi lesquels Rebecca He, vice-présidente de Hengcheng Everbeauty Co. Ltd. ; Maggie Xu, directrice du développement des affaires, département Beauté et soins personnels chez Xiaohongshu ; Wenbiao Andy Wang, président du groupe Joy Plus International, Ling Jia, directrice Beauté, de l'édition chinoise du mensuel féminin Marie Claire.

Lancée en France l'an dernier en grande et moyenne surface (GSM), la gamme de produits pour la douche et les mains « Authentique Fleur de Savon » à base de savon traditionnel contient 96 % d'ingrédients d'origine naturelle. La gamme se décline en gel douche, lait, crème, huile, pain extra doux et pain exfoliant à base d’huiles végétales d’origine naturelle et en plusieurs parfums (fleur d'oranger & menthe, lavande & romarin, lait & verveine etc.), soigneusement élaborés à Grasse.

La part de l'international va grimper dans les cinq années à venir



Issus d'un savoir-faire traditionnel, les produits au savon noir pour nettoyer, décaper ou dégraisser qui sortent de son atelier d'Hillion près de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) sont commercialisés dans une dizaine de pays, notamment en Asie où Briochin exporte ses produits en Corée du Sud, au Japon, au Vietnam et en Chine. Les produits made in France de l’entreprise sont également vendus au Canada, à la Réunion, en Serbie et au Royaume-Uni. Pour l’heure, l’international représente moins de 10 % du chiffre d'affaires (21 millions d'euros) de la PME Bretonne. « L'export est en forte progression et devrait atteindre 30 % du CA d’ici 5 ans », indique au Moci Briochin.

Deux autres entreprises françaises ont été distinguées dans le cadre de la troisième édition des "French Cosmetic Awards 2017" dans les catégories « Most Innovative Product » et « Best of the Best », respectivement la marque de soins contour des yeux Christian Breton pour sa gamme Liftox et l'enseigne de cosmétiques naturels Cinq Mondes pour son sérum triple action « Sublime Light Serum ».

Rendez-vous international de référence des professionnels de la cosmétique et des parfums, le salon Cosmoprof Asia a accueilli plus de 76 000 visiteurs et 2 800 exposants venus de 50 pays ou régions du monde.

Venice Affre

