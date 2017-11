Allemagne / Export : les leçons de l’automobile et de l’industrie 4.0

Quand on compare l’industrie des deux côtés du Rhin, les chiffres sont souvent cruels pour l’Hexagone. « L’Allemagne dispose d’une production manufacturière importante, qui représente deux fois et demi celle de la France, et de 5 000 entreprises de transformation de plus de 250 salariés, contre 2 000 en France », a ainsi indiqué Frédéric Berner (notre photo), directeur général adjoint de la Chambre de commerce française en Allemagne (CCFA), à l’occasion d’une journée de la CCI Paris-Ile-de-France, le 24 octobre, intitulée « Vendre à l’industrie allemande ».

En ce qui concerne le produit intérieur brut (PIB), l’industrie représente 22,2 % du PIB en Allemagne et 11,4 % en France. L’industrie allemande a fait le choix de la spécialisation et du haut de gamme. C’est notamment le cas de l’automobile, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 407 milliards d’euros en 2016. Un secteur en pleine révolution, avec trois grandes lignes de conduite pour le futur, qui se conjuguent : voiture électrique, véhicule autonome et connectivité...

