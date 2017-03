Allemagne / E-commerce : un modèle envié décrypté pour les entreprises françaises

Les Allemands sont « des chasseurs de bonnes affaires », dit-on couramment. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, « ils ont développé l’habitude, qui est devenue forte aujourd’hui, de consommer à distance (VPC…) », soulignait Frédéric Berner, directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie française en Allemagne (CCFA), lors d’une journée sur l’e-commerce en Allemagne, organisée, le 14 mars à Paris, avec CCI Paris Ile-de-France.

C’est ainsi que sur une population totale de 80,7 millions d’habitants en 2016, 71 millions utilisaient Internet et plus de 52,3 millions l’e-commerce. Ce qui peut paraître énorme, mais le marché allemand du e-commerce est le deuxième en Europe, avec 80 milliards d’euros en 2015 – et pourtant, il reste relativement modeste comparé au Royaume-Uni (134 milliards). Outre-Rhin donc, un euro sur sept est dépensé dans l’e-commerce...