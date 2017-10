Agroalimentaire / Marquage d’origine : l’expérience française sur les plats cuisinés reste vivement contestée à Bruxelles

La France bénéficierait d’un traitement de faveur à Bruxelles. C’est ce qu’affirme le site d’information politico.eu dans un article intitulé Politics trumped experts in battle over French food labels publié lundi 25 septembre. « L’exception française reste bien vivante », est-il écrit, en particulier lorsqu’il s’agit « de politique alimentaire ». En ligne de mire ? Le décret français visant à rendre l'étiquetage de l'origine des viandes et du lait obligatoire, lorsqu'ils sont utilisés comme ingrédients dans les plats cuisinés.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le dispositif a été autorisé en 2016 par Bruxelles pour une durée de deux ans. A l'issue de l'expérimentation, un rapport d'évaluation sera transmis à la Commission européenne, « sur la base duquel pourra être envisagée la pérennisation du dispositif », précise le décret...

