Agroalimentaire / Export : quand le Sial fait son show au Quai d’Orsay

© Ch Gilguy

Une soirée de gala pour le lancement officiel d’un grand salon international à Paris organisée sous les lambris du ministère des Affaires étrangères et du développement international en présence de délégations étrangères et de l’hôte des lieux, Jean-Marc Ayrault ? De mémoire d’organisateur du Salon international de l’alimentation (Sial) – et probablement de salons internationaux tout court-, on n’avait jamais vu ça.

Mais c’est bien au Quai d’Orsay que la soirée de lancement du Sial 2016 s’est tenue dimanche dernier 16 octobre, jour où ce salon biennal leader mondial de son secteur ouvrait ses portes au parc des expositions de Paris Nord Villepinte (notre photo). La marque d’une volonté de monter que la diplomatie économique se pratique aussi chez soi, à l’occasion des grands rendez-vous professionnels internationaux qu’accueille l’Hexagone, dans un secteur qui génère le deuxième excédent commercial derrière l'aéronautique, mais qui peine à conserver ses positions face à une très rude concurrence internationale (...)

(Notre photo : de gauche à droite, les intervenants qui ont "pitché" lors de cette soirée : Nicolas Trentesaux, directeur du réseau Sial France; David Mclnerney co-fondateur et dirigeant de FreshDirect; Marie Diongoye Konaté, fondatrice et dirigeante de PKL; Amy Novogratz et Mike Velings, fondateurs et dirigeants d’Aqua Parks; Jean-Paul Torris, directeur général de Savencia; Serge Lhermitte, délégué ministériel pour les Industrie agroalimentaires; Alvyn Severien, P-dg et co-fondateur de la start-up française Algama; et le journaliste Alex Taylor qui animait la conférence)

