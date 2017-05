Agroalimentaire / Export : les Allemands prêts à payer plus pour manger mieux, selon M. Schneider

© 123object_stock-Fotolia.com

« L’Allemagne est le plus grand marché d’Europe occidentale, avec un montant d’importations de produits alimentaires de 81 milliards d’euros en 2016, supérieur à celui des exportations, qui s’est élevé à 70 milliards », faisait remarquer, le 4 mai à Paris, lors de la présentation du salon Anuga 2017 (7-11 octobre, Cologne), Miriam Schneider, directrice du bureau de Bruxelles de l'Association allemande des détaillants de produits alimentaires (BVLH). Une réalité que les exportateurs français ne doivent pas perdre de vue : l’Allemagne, non seulement dispose d’un grand marché de 82 millions d’habitants, mais, d’après l'étude GFK Purchasing Power Europe, elle occupait le neuvième rang européen en terme de pouvoir d’achat en 2016, avec 21 879 euros par habitant, devançant notamment la France, en douzième position, avec 19 254 euros. Mieux : outre-Rhin, on serait prêt à payer plus pour manger mieux.

En ligne avec certains responsables économiques en Allemagne qui estiment qu’ insuffler un peu plus de pouvoir d’achat ne servirait pas l’économie européenne, Miriam Schneider a ainsi apporté une nuance intéressante pour les exportateurs français en réponse à une question du Moci. La responsable du bureau européen de la BVLH a, en effet, affirmé que « le consommateur allemand avait aujourd’hui la volonté de dépenser plus pour des aliments de qualité, notamment des produits régionaux » (...)

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 238

diffusée le 11 mai 2017 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite, exceptionnellement en accès libre, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Entreprises & secteurs