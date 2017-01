Agroalimentaire / E-commerce : Louis Le Duff lance Gourming pour doper l’export des petits producteurs

C’est en grande pompe que Louis Le Duff, le président fondateur du groupe éponyme, a lancé le 18 janvier la première plateforme digitale dédiée à l'export pour l'agroalimentaire français baptisée « Gourming.com » lors d'une soirée rassemblant quelque 230 invités dans l'amphithéâtre du nouveau Cloud Business Center, rue du Quatre Septembre à Paris près de d'Opéra.

« Il y a 16 218 entreprises agroalimentaires en France, 98 % sont des TPE ou PME et 78 % des TPE et PME n’exportent pas », a déclaré d'emblée l’entrepreneur breton dans l’amphithéâtre du Cloud Business Center qui affichait complet pour l'occasion. Le groupe de restauration (Brioche Dorée, Del Arte…) qu'il préside est présent dans 90 pays sur les cinq continents et réalise un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros. Fort de son expérience dans la restauration et l’alimentation, Louis Le Duff est à l'initiative de ce premier outil de sourcing international de la gastronomie française. « J'avais ce projet depuis 5 ans », a-t-il confié.

La plateforme digitale www.gourming.com a été imaginée pour soutenir les entreprises de petite taille du secteur alimentaire qui désirent aller à l'international mais ne disposent pas des ressources humaines pour le faire et, lorsqu’elles en ont les moyens, doivent encore se frotter aux barrières réglementaires pour expédier leurs produits hors des frontières de l'Hexagone. Elle bénéficie du soutien des pouvoirs publics. « Je veux saluer cette initiative extraordinaire qui répond exactement aux besoins qu’on a de faire connaître l’excellence française partout dans le monde. Dans l’agriculture et l’agroalimentaire, cette excellence française est bien présente et connue, c’est notre 3ème excédent commercial après l’aéronautique et après la chimie », a ainsi indiqué Matthias Fekl, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, qui assistait au lancement aux côtés de Jean-Yves Le Drian, venu en tant que président du conseil régional de la Bretagne. Car, a-t-il ajouté, « nos PME ont des difficultés à exporter ».



Quatre chefs « Meilleurs ouvriers de France » ambassadeurs de Gourming

La plateforme numérique Gourming, issue de la fusion de « gourmet » et « sourcing », met en relation directe des producteurs français, essentiellement des PME et TPE, avec des professionnels de la restauration, de l’hôtellerie, des métiers de bouche et de la distribution spécialisée. Elle se veut une place de marché B2B où pourront venir faire leurs courses des grossistes, traiteurs, ou boulangers du monde entier en quête de spécialités de la gastronomie française authentiques et de qualité.

Pour l'heure, la plateforme livre 25 pays européens mais elle se fixe comme objectif de s'ouvrir en 2018 à l'Amérique du Nord et à l'Asie. Gourming démarre déjà bien achalandé : il recense 5 000 références de 250 producteurs, dont 600 spécialités régionales. Totalisant 19,9 % des producteurs français, la Région Bretagne est la plus représentée sur la plateforme, talonné par La Nouvelle-Aquitaine (15,2 %). Boulangerie, charcuterie et traiteurs, boissons, épicerie fine salée, épicerie fine sucrée… pas moins de 11 catégories de produits sont disponibles sur la plateforme.

Mais pour proposer une offre gastronomique de qualité, Louis Le Duff s'est entouré de quatre « MOF », deux chefs cuisiniers, un chef pâtissier et un chef boulanger élus « Meilleurs ouvriers de France » : François Adamski, Jean-Luc Danjou, Philippe Urraca et Frédéric Lalos. Ambassadeurs de la plateforme, ils sélectionnent les meilleurs produits des terroirs français pour les clients professionnels de la plateforme à la recherche du goût à la française.

Transport et logistique, risques d'impayés, démarches administratives… « on s’occupe de tout »

Lors du lancement, Anne-Laurence Velly, directrice Digital et Innovation du groupe Le Duff, a présenté les avantages de cette plateforme pour les producteurs. « On a conçu Gourming pour leur enlever les contraintes à l’export », a-t-elle indiqué. En effet, en contrepartie d’un droit d’entrée de 100 euros par produit référencé et d’une commission de 25 % sur les ventes, Gourming s'engage à lever l'ensemble des barrières à l’export. « Gourming ce n’est pas seulement une place de marché de produits alimentaires, c’est aussi une place de marché de ‘services’ à l’export », a-t-elle souligné. Du contrôle des marchandises, à la mise en conformité avec les normes du marché d’exportation, en passant par la consolidation jusqu’à l’expédition, Gourming traite l’ensemble des démarches pour le compte du producteur, allégeant ainsi ses contraintes logistiques et réglementaires. « On s’occupe de tout », assure Anne-Laurence Velly.

Gourming possède ainsi sa propre plateforme logistique basée à Orly, trois transporteurs pour la livraison des produits frais, des produits secs et des produits surgelés. La plateforme est également assisté de deux cabinets de veille réglementaire : NFS France, expert dans le domaine de la sécurité des aliments, en charge par exemple d’auditer et certifier les produits ; et le cabinet britannique Intertek, spécialisé dans l’inspection, les tests et la certification.

« Le deuxième risque important pour les producteurs, c’est le risque d’impayés », a déroulé Anne-Laurence Velly. Là encore, c’est Gourming qui assume le risque. « Le risque d’impayés, c’est pour nous », a-t-elle assuré. Enfin, la plateforme allège les producteurs d’une dernière contrainte qui reste encore un frein pour les PME à l’export « la contrainte linguistique ». « On s’occupe de tout », a insisté Anne-Laurence Velly. « Si votre client a un problème, c’est notre centre d’appels multilingue qui s’en chargera pour vous », a-t-elle expliqué à l’audience. « Bref, conclut-elle, pour les TPE et PME françaises, Gourming, c’est la solution export clic en main ».

« Toute la gastronomie française en un clic »

Côté clients, Gourming s'assure de leur proposer uniquement des produits français authentiques. Les producteurs qui souhaitent être référencés sur la plateforme sont audités afin de garantir la qualité et l'authenticité de leurs produits. Les restaurateurs, hôteliers, grossistes et distributeurs spécialisés situés partout en Europe retrouvent ainsi en ligne sur la plateforme une offre riche de ce que la gastronomie française fait de mieux : caviar d’Aquitaine, tarte Tropézienne, confitures cuites au chaudron... « Notre première promesse, c’est de leur apporter toute la gastronomie française en un clic. Un accès aux produits français, à des produits qui ne sont pas disponibles sur leur marché, la plupart des TPE et des PME qui nous ont rejoint sur Gourming ne faisaient pas d’export ».

Gourming va continuer à travailler sur son site afin d’offrir « les meilleurs services et expériences d’achat ». « Et surtout, nous allons toujours continuer à porter plus loin les couleurs de la gastronomie française. Aujourd’hui, c’est l’Europe que nous ouvrons aux TPE et PME françaises : demain, ce sera l’Amérique du Nord et l’Asie », a conclu Anne-Laurence Velly.

Venice Affre

*Sur la photo (de gauche à droite) : Jean-Luc Danjou (Meilleur ouvrier de France - cuisine 1986) ; Jean-Louis Le Duff (président fondateur du groupe Le Duff) ; François Adamski (Meilleur ouvrier de France - cuisine 2007) ; Jean-Jacques Massé (Meilleur ouvrier de France - cuisine 1997) ; Jean-Yves Le Drian, président du conseil régional de Bretagne ; Matthias Fekl, secrétaire d’État au Commerce extérieur) ; Philippe Urraca (Meilleur ouvrier de France - pâtisserie 1993) et Anne-Laurence Velly, directrice Digitale et Innovation du groupe Le Duff.

