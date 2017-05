Alimentation / Anuga : la France dans le Top 5 des exposants au premier salon du monde

© François Pargny

Pour la 34e édition du premier salon mondial de l’alimentation, l’Anuga, à Cologne, du 7 au 11 octobre 2017, la France va conserver sa place dans le Top 5 des nations participant à cette biennale, qui recevra ainsi 7 200 exposants sur une superficie globale de 284 000 m2.

Alors que 89 % sont des étrangers, quelque 250 exposants de l’Hexagone sont annoncés au total, ce qui correspond à la moyenne enregistrée les éditions précédentes. Une satisfaction pour Dietmar Eiden (notre photo), vice-président Trade Fair Management de Koelnmesse, qui rappelait, lors d’un déjeuner de presse à Paris, le 4 mai, que le nombre de visiteurs tricolores ne devait pas non plus baisser par rapport à 2015.

Selon ce passionné de vin, assez typique de l’Allemand prêt à investir aujourd’hui dans des produits de qualité - une « tendance lourde » outre-Rhin, selon Miriam Schneider, directrice du bureau de Bruxelles de l'Association allemande des détaillants de produits alimentaires (BVLH) – l’Anuga 2017 devrait accueillir plus de 3 000 acheteurs français, comme il y a deux ans, sur un total de 160 000, dont 69 % de 192 pays étrangers. Les acheteurs opèrent dans l’hôtellerie, le catering ou encore dans la restauration collective, mais aussi, a pointé Dietmar Eiden, « le salon est fréquenté par des responsables de plateformes en ligne pour de grandes enseignes ou de petites entreprises spécialisées, par exemple, dans les produits gastronomiques ».

190 des 250 exposants français sur le Pavillon France

Représentant de Koelnmesse en France, René Wodetzki faisait remarquer que les Italiens étaient quatre à cinq fois plus nombreux que les Français, que les Espagnols étaient aussi très présents, mais « lorsque l’on regarde de plus près l’offre de ces pays, précisait-il, on s’aperçoit qu’elle n’est pas si variée ». Il faisait ainsi allusion au nombre important de producteurs d’huile d’olive. Parmi les pays en pointe également à l’Anuga, les Pays-Bas, mais aussi à la Belgique, selon lui, « plus importante que la France en surface, mais inférieure en nombre d’exposants ».

De façon plus détaillée, à côté des exposants individuels (Bigard, Andros, Loste, Materne, Senoble, Tereos, LDC, Bridor/Le Duff, Cooperl, Evia, Jestin, Loeul et Piriot, Mère Poulard, Groupe Mom, Neuhauser und Giraudi, l’Hexagone sera représenté par une section collective de 190 entreprises. Selon Thiphaine Piriou Solas, chef de service export Produits gourmets-épicerie chez Business France, « le partenariat avec les régions françaises, comme le Grand Est, est un atout. La plupart des exposants du Pavillon France étant des PME, à l’exception de quelques grands noms comme Eurial ».

Dans sa stratégie d’accompagnement, Business France a suivi la politique de segmentation décidée par Koelmesse, qui a décomposé l’Anuga en dix salons : Epicerie fine, Produits surgelés, Viande, Produits frais (poisson, fruits et légumes…), Produits laitiers, Panification et boulangerie, Boissons chaudes, Boissons, Bio et Concepts culinaires. « La finesse de cette nomenclature permet à un acheteur de créer facilement son propre parcours de visite. L’application mobile lui apporte maintenant un confort supplémentaire en lui permettant d’accéder directement aux exposants », expliquait Thiphaine Piriou Solas, faisant ainsi allusion à la base de données sur le profil des participants disponible sur la page de garde de l’Anuga.

Tendances, innovation, e-commerce, marketing digital

La plupart des membres du Pavillon France sont présents dans le salon Epicerie fine, qui est le plus grand des dix, avec une superficie brute de 84 000 m2. Autrefois partie intégrante de Panification et boulangerie, le segment des boissons chaudes fait aujourd’hui l’objet d’un salon à part entière, car c’est un marché en forte expansion », soulignait encore Dietmar Eiden.

Organisé en partenariat avec le BVHL, la Fédération allemande des industries de l'alimentation et des boissons (BVE) et la Fédération allemande des hôtels-restaurants (Dehoga), l’Anuga va également proposer deux expositions spéciales sur les tendances, Anuga Trend Zone, renforcé par une série d’exposés, et Anuga Taste Innovation Show, conclu, pour sa part, par la présentation de nouveautés dans le cadre d’un concours lancé à partir de juin.

Pour la deuxième fois, le salon de Cologne accueillera une conférence sur l’innovation, intitulée ifood 2017. Une première enfin, le congrès E-Grocery Congress@Anuga 2017, conçu comme une opportunité pour les décideurs soucieux de se familiariser avec la vente en ligne de produits alimentaires, les différentes stratégies numériques qui peuvent être envisagées en fonction des profils d’entreprises et de leurs objectifs.

Au-delà du e-commerce, « c’est aussi le marketing digital qui est mis en avant », a insisté Dietmar Eiden à Paris. D’après Koelnmesse, c’est « sur les marchés très développés d’Europe et d’Amérique du Nord que la corrélation du commerce électronique, du marketing numérique et du commerce stationnaire, orienté vers le client, est un concept d’avenir ». Rendez-vous est pris...

François Pargny

