Afrique / France : la French Tech Le Cap prépare la première conférence des startups africaines

Un an et demi après avoir été labellisé French Tech Hub, en janvier 2016, par le ministre de l’Économie de l’époque, Emmanuel Macron, la French Tech Le Cap, emmenée par le groupe Methys (transformation digitale, gestion de données), se lance dans un projet ambitieux et unique en Afrique, avec l’organisation de « la première conférence internationale technologique du continent dédiée à la mise en contact des startups africaines technologiques, des investisseurs internationaux et des grandes entreprises qui veulent se développer sur le nouvel eldorado de l’Afrique », a expliqué au MociChristophe Viarnaud, P-dg de Methys et coordinateur privé du French Tech Hub Le Cap.

Le dirigeant français était de passage à Paris pour participer, le 14 juin, à la première French Touch Conference hors des États-Unis, et, dans la foulée, à la deuxième édition du Salon mondial des startups VivaTech (15 -17 juin). Deux événements importants pour Christophe Viarnaud qui consacre en ce moment son temps à la recherche d’investisseurs internationaux...