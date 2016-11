Afrique / France : comment Bercy pousse les coopérations d’entreprises dans le numérique

© Paulmz-Fotolia.com

Quelque 500 représentants d’une vingtaine de pays africains, dont 400 entrepreneurs, ont assisté aux Journées Afrique, développement et numérique, les 27 et 28 octobre au ministère de l’Économie et de finances, à Paris. Une manifestation qui, un mois après les Rencontres Africa France organisées par le Quai d'Orsay, s'inscrivait dans le cadre des préparatifs du prochain sommet Afrique France à Bamako, en janvier. Elle avait été précédée, le 26 octobre, par des rencontres B to B entre sociétés françaises et africaines, venues pour nouer des partenariats et trouver des financements. Mais si la Direction générale de l’économie (DGE) à Bercy invitait, ce grand rassemblement n’aurait pu être possible sans l’implication du groupe Export du Comité stratégique de la filière (CSF) numérique, instance de dialogue entre les pouvoirs publics et les entreprises présidée par Alexandre Zapolsky, P-dg de l'éditeur de logiciels libres Linagora et également pilote du groupe numérique de l’association AfricaFrance...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 212

diffusée le 3 novembre 2016 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Entreprises & secteurs