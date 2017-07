Accompagnement / Export : les CCEF préparent le lancement de leur think tank

Les Conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) ne veulent pas laisser retomber le soufflet de leur premier rassemblement mondial à Deauville, qui, sur le thème « Autre monde nouvelle France », avait permis, en octobre 2016, de ressouder les liens au sein de ce réseau international de 4 000 femmes et hommes d’affaires censés conseiller l’État et les pouvoirs publics sur les questions de commerce international et de développement export des entreprises. Alors qu’ils préparent leur prochain rassemblement mondial, en Asie-Pacifique cette fois, le comité national en France s’apprête à lancer un think tank permanent, dont l’objectif sera d’entretenir la dynamique des travaux lancés lors de ces grand-messe...

