Dossier Voyage d’affaires – À l’heure du « full connected » (Le Moci)

Le Moci a publié dans son dernier numéro sorti le 13 juillet un dossier spécial « Voyage d’affaires, à l’heure du ‘full connected’ »

Hyper connecté, hyper exigeant, le voyageur d’affaires du XXIe siècle veut du service, de la qualité, voire des prix abordables. Une exigence qui a un coût pour tous les acteurs – agences de voyages, établissements hôteliers, compagnies ferroviaires et aériennes, organisateurs de salons… – obligés de s’adapter constamment, d’imaginer, d’innover et de soigner leurs prestations. Ne serait-ce que pour se démarquer de la concurrence.

Cybercriminalité : un risque majeur pour les entreprises

Pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, la cyber sécurité est devenue un enjeu stratégique. L’usage croissant de périphériques mobiles augmente encore les risques d’attaques. Voici un guide pratique recensant les principales menaces existantes avec des conseils sur dix règles à suivre ou à éviter. Enfin nous vous présenterons les solutions existantes sur le marché pour se protéger avec un focus sur quatre sociétés : Fortinet, fournisseur de solutions de sécurité globale, Lockself, qui vient de mettre en place un service de mots de passe installé sur le serveur de l’entreprise, Ilex International, spécialiste des identités et des accès, et Crisotech, qui gère les situations de crise. Sans oublier tous les contacts utiles et les ressources indispensables sur le web pour gérer au mieux votre cyber sécurité.

