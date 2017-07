Commerce extérieur / Gouvernement : ce que vous devez savoir sur l’organisation voulue par le président Macron

© DOC RABE Media - Fotolia.com

Nouveau président, nouveaux gouvernements Philippe I et II et nouvelle organisation pour le commerce extérieur. Si le portefeuille reste au Quai d'Orsay, il n'y a plus de titulaire unique, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et son secrétaire d’État, respectivement Jean-Yves Le Drian et Jean-Baptiste Lemoyne, couvrant l'ensemble du périmètre qui leur est dévolu, dont le commerce extérieur. Une organisation qui fait grincer un peu des dents à l'intérieur de l'écosystème, favorable à la nomination d'un ministre ou d'un secrétaire d’État au Commerce extérieur, comme par le passé. Emmanuel Macron disruptif ? Pour ne rien arranger, Muriel Pénicaud est devenue ministre du Travail et n'est toujours pas remplacée à la tête de l'agence publique Business France. Le Moci vous raconte :



- Commerce extérieur : la nouvelle organisation gouvernementale suscite le scepticisme - article paru dans la Lettre confidentielle (LC) n° 247 du 13/07/2017



- Commerce extérieur / Gouvernement : le choix risqué d’une non-attribution - article paru dans la LC n° 245 du 29/06/2017



- Commerce extérieur : quelle priorité dans le nouveau gouvernement ? - article paru dans la LC n° 244 du 22/06/2017



- UE / Présidentielle : atouts et faiblesses d’ E. Macron pour tenir ses promesses sur l’Europe - article paru dans la LC n° 244 du 22/06/2017

- Business France / Gouvernance : qui pour succéder à Muriel Pénicaud - article paru dans la LC n° 243 du 15/06/2017



- Commerce extérieur / Gouvernement : spéculations autour des profils centristes - article paru dans la LC n° 240 du 25/05/2017



- Accompagnement / Export : Business France se cherche aussi un ou une président(e) article paru dans la LC n° 240 du 25/05/2017



- Gouvernement : le Commerce extérieur sans portefeuille, Business France sans dirigeant - article paru dans la LC n° 239 du 18/05/2017

- International / Présidentielle : le nouveau président Macron attendu sur le commerce extérieur et l’Europe - article paru dans la LC n° 238 du 11/05/2017

- France / Présidentielle : les hommes qui ont fait le lien entre E. Macron et l’écosystème du Commerce extérieur - article paru dans la LC n° 238 du 11/05/2017



Entreprises & secteurs