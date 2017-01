Afrique / France : les entreprises françaises en force au forum de Bamako

Pierre Gattaz conduira une délégation d’une soixantaine d’entreprises françaises au 4e Forum économique Afrique-France – le premier sur ce continent – qui se tiendra à Bamako, le 13 janvier, dans le cadre du Sommet Afrique-France, prévu les 13 et 14 janvier dans la capitale malienne. Une démonstration de la volonté des milieux d'affaires français de montrer leur appétit pour le continent, et leur volonté de s'y développer en jouant le jeu du partenariat.

Ce n’est pas véritablement une surprise. Le président du Medef (à droite sur notre photo), depuis son premier voyage en Côte d’Ivoire en octobre 2015, enchaîne les déplacements au sud du Sahara et défend l’idée d’une coopération réciproque en France et en Afrique entre les sociétés africaines et françaises et d’un développement adapté aux demandes des Africains. Mais, cette fois, l’organisation patronale avec son homologue en Afrique, Business Africa, en profitera pour délivrer aux quelque 30 chefs d’État présents « des recommandations pratiques », a-t-il évoqué lors d'une rencontre avec des journalistes, à Paris, le 11 janvier, à laquelle la Lettre confidentielle était conviée...