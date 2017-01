Le palmarès des 1 000 PME & ETI leaders à l’international – 8ème édition, 2016

Le huitième classement annuel des 1 000 PME et ETI leaders ne déroge pas à la règle : avec plus de 66 % de leur chiffre d’affaires réalisés, en moyenne, à l’export, les sociétés classées font vraiment partie des championnes de l’international.

Le palmarès des leaders de l’international se compose de 8 prix cette année. Les sociétés lauréates, distinguées pour leur croissance, leur stratégie, leur audace, leur performance au grand export où encore leur excellence logistique… sont toutes présentes au classement général des 1 000 PME et ETI leaders à l’international, dit « Top 1 000 ».

Rappelons qu’il s’agit de sociétés établies et déclarant leurs comptes en France, réalisant moins de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires (CA), classées par ordre décroissant de CA réalisé à l’international (CAI).

Les huit entreprises lauréates ont reçu leur prix le 25 novembre 2016, lors de la traditionnelle cérémonie de clôture de la semaine « Faites de l’international » de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France.

Le top 1 000 2016, qui est à la base de notre palmarès des PME et ETI les plus performantes à l’export, est un classement général réservé aux entreprises de moins de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires (CA) issues de l’industrie et des services marchands (hors finances, assurances et immobilier). Le critère de classement est le chiffre d’affaires réalisé à l’international (CAI) en 2015. Elles sont classées par ordre décroissant de CAI.

Les sociétés dont les données consolidées sont disponibles sont rares dans cette catégorie d’entreprises de sorte que les CAI que nous publions dans ce classement sont en majorité issus des comptes sociaux : il s’agit donc essentiellement de CA à l’exportation.

Le top 1000 2016 : mode d'emploi

Le top 1 000 et ses déclinaisons par secteur et par grandes régions (nous avons tenu compte de la création des nouvelles régions suite à la réforme territoriale de 2015) sont réalisés par la société Palmedit à l’aide d’une enquête par questionnaire et avec le concours, cette année encore, de Bureau Van Dijk (BVD), partenaire 2016 de notre palmarès.

Société spécialiste de l’information financière sur les entreprises, BVD a fourni les données issues des comptes sociaux qui ont permis de compléter le classement général. Le classement général top 1000, ainsi que ses déclinaisons sectorielles et régionales sont présentés en deuxième partie de ce dossier spécial (voir p. 46). Il est accompagné d’un index des sociétés classées qui permet de les retrouver aisément dans le classement général.