Logistique / Allemagne : Alexander Tonn nommé directeur général Allemagne de la division European Logistics de Dachser

© D.R.

Alexander Tonn (notre photo) a été nommé le 1er janvier directeur général Allemagne de la division "European Logistics" du groupe de transport et logistique Dachser. À ce titre, il aura la responsabilité du développement des 38 agences du groupe basées outre-Rhin. Il opèrera aux côtés de Michael Schilling, Chief Operating Officer de la division "Road Logistics" du groupe et vice-président du comité exécutif.

Après des études de commerce, Alexander Tonn, 43 ans, a rejoint le groupe allemand Dachser en 1999. Il a débuté sa carrière au sein du service de contrôle de gestion, pour devenir ensuite responsable de la logistique contractuelle sur le site de Memmingen (région de l'Allgäu) en Bavière, le plus grand site d’exploitation du prestataire international de solutions de transport et logistique. Il devient par la suite responsable d’expédition et responsable d’agence adjoint.

En 2014, Alexander Tonn rejoint le siège de l'entreprise de logistique fondée en 1930 par Thomas Dachser situé à Kempten (Allgäu), en tant qu'administrateur de l'activité contract logistics pour assurer le développement international des entrepôts logistiques et des services à valeur ajoutée.

Carrières