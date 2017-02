Nouvelle parution Moci : Le Guide 2017 des formations au commerce international

Le MOCI publie dans son numéro 2028-2029, paru le jeudi 23 février 2017, la nouvelle édition de son Guide des formations au commerce international et son 8ème palmarès des meilleurs diplômes.

Pour sa huitième édition, le guide 2017 du Moci livre les classements de sept catégories de formations au commerce international. Établi en partenariat avec la société Sphinx Institute, ce palmarès valorise les critères définis par notre comité d'experts, notamment la professionnalisation et l'internationalisation des programmes. Il se veut un outil d'aide à la décision à la fois pour les étudiants et pour les employeurs à la recherche des diplômes adaptés à leurs attentes.

Avec 25 établissements répertoriés parmi les meilleures écoles européennes de management, la France truste cette année encore le classement du Financial Times, qui fait référence dans le domaine. Plus largement, l'ensemble des formations au commerce international dispensées en France tirent leur épingle du jeu, et ce même si la concurrence est toujours aussi acharnée, renforcée par la montée en compétences de nouveaux acteurs, notamment asiatiques. C'est toute cette excellence que le palmarès du Moci s'attache à valoriser.

Cette année encore, Le Moci a fait le choix de balayer tous les niveaux de formation au commerce international, depuis le bac +2 – avec le toujours très côté BTS Commerce International – jusqu’aux diplômes de niveau master ou plus comme le mastère spécialisé et le master of science – deux accréditations de la Conférence des grandes écoles (CGE) – ainsi que les MBA ou les masters of science non labellisés par la CGE.

Cette année, 150 établissements figurent au classement des BTS Commerce International et 79 programmes dédiés au commerce international ont répondu à l'enquête 2017 du Moci.

Parmi ces derniers, les formations à bac +5 ou plus représentent plus de 73 % des participants. Une part qui s'est encore renforcée depuis l'année dernière et qui reflète l'intérêt croissant des étudiants comme des recruteurs pour ce niveau de diplôme.

La première partie du guide présente la huitième édition du Palmarès des meilleures formations au commerce international de bac +2 à bac +5. Élaboré sur la base de critères très qualitatifs pondérés par des professionnels du développement export, il se veut proche des attentes des entreprises. Les notes sont parfois très serrées, de sorte que ce palmarès est surtout destiné à donner quelques repères aux étudiants en quête d’une formation pertinente et aux entreprises qui recrutent pour s’y retrouver dans une offre abondante et peu harmonisée.

Cette année 31 établissements publics et privés ont participé à notre enquête, permettant d’évaluer 79 cursus. Sans compter le classement des lycées proposant un BTS CI par le taux de réussite obtenu au diplôme (résultats de juin 2015). Un bon point de départ pour faire ses choix.

En deuxième partie, à travers une enquête sur les besoins des entreprises à l’international, pour lequel nous nous sommes appuyés sur l’expertise des Conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) et d’exportateurs expérimentés, nous proposons un vaste panorama des métiers qui recrutent sur l’international et des diplômes et profils que les recruteurs apprécient. L’ensemble a été mis à jour et enrichi de nouveautés.

Sont passées en revue les fonctions commerciales, en achats/logistique, en finance/assurance/droit, stratégies, sans oublier quelques grandes spécialités sectorielles. De quoi donner un aspect plus concret à des notions parfois vagues.

Enfin, la troisième partie, dévoile les dernières évolutions du volontariat international en entreprise (V.I.E), un dispositif public qui constitue, pour les étudiants, une voie royale pour faire ses premières armes professionnelles à l’international, et, pour les entreprises, un dispositif de soutien à leur développement export tout autant que de recrutement de jeunes talents.

Comme l'année dernière, le palmarès est suivi d'un guide des métiers du commerce international – enrichi sur la base de l'édition 2015 du guide des métiers à l'international élaboré par les Conseillers du commerce extérieur des (anciennes) régions Rhône-Alpes et Aquitaine. Ce guide est assorti d'un recensement des différentes formations débouchant sur ces métiers. Il se veut un éclairage aux mains des étudiants à la recherche d'un programme à la hauteur de leurs ambitions, comme à celle des recruteurs désireux de cibler les programmes en adéquation avec leurs besoins.

