Palmarès 2017 des meilleures formations au commerce international : les lauréats 2017 sont…

Le Moci livre dans son Guide 2017 des formations au commerce international, paru ce 23 février, le 8ème Palmarès des meilleurs diplômes.

Pour cette huitième édition, sept catégories de formations au commerce international de Bac + 3 à Bac + 5 et plus ont été classées à la suite d'une enquête par questionnaire menée auprès d'une centaine d'établissements. Établi en partenariat avec la société Sphinx Institute, ce palmarès valorise les critères définis par un comité d'experts, notamment la professionnalisation et l'internationalisation des programmes. Il se veut un outil d'aide à la décision à la fois pour les étudiants et pour les employeurs à la recherche des diplômes adaptés à leurs attentes.

Les numéros 1 pour 2017 sont...

- Executive MBA : Neoma Business School

- Masters of science/Masters spécialisés (bac +5) : le ICN MSc in International Management - MIEX d’ICN Business School

- Programmes grandes écoles : le Programme Grande École - Master en Management de Skema Business School

- Masters des IAE : le Master AMI de l’IAE Nice

- Masters universitaires (bac +5) hors IAE : le Master Management Transfrontalier/European Management Studies de l’EM Strasbourg

- Formations bac + 4 des écoles de commerce : le Bachelor of Business Administration in Global Management de SKEMA Business School

- Formations bac + 3 : l’ICN Bachelor SUP’EST de ICN Business School

- BTS Commerce international : cette année, 150 établissements publics et privés figurent au classement des BTS Commerce International. Et 79 programmes dédiés au commerce international ont répondu à l'enquête 2017 du Moci.

Pour rappel, le palmarès des formations au commerce international est une exclusivité du Moci . Il repose sur une enquête par questionnaire menée par e-mail et à l’aide d’outils numérique auprès des établissements de l’enseignement supérieur, publics et privés. Cette enquête est administrée par Le Sphinx Institute, partenaire historique de ce classement. Tous les détails sont dans le Guide.

