Négoce de grains / Innovation : Antoine Pissier élu à la présidence de la Fédération du négoce agricole

Antoine Pissier (notre photo) a été élu nouveau président de la Fédération du Négoce Agricole suite au vote, le 17 mai, du conseil d’administration de la Fédération. Il succède à ce poste à Frédéric Carré.

La FNA représente les métiers du commerce du grain et de la distribution d’agrofournitures au sein de la la Fédération du Commerce Agricole et Agroalimentaire (FC2A), elle-même au service des entreprises du commerce agricole et agroalimentaire sur les volets politiques, juridiques, fiscaux et sociaux.

En tant que président de la FNA, Antoine Pissier, 45 ans, entend agir « à la promotion des valeurs de ces entreprises patrimoniales, engagées aux côtés des agriculteurs, des éleveurs, des viticulteurs et des arboriculteurs pour penser l'agriculture de demain », précise un communiqué de la Fédération.

Par ailleurs, cet ingénieur en Agriculture (Purpan) et détenteur d'un DESS en gestion des entreprises s’attachera lors de ce mandat à mettre en œuvre la feuille de route 2017/2020 de la FNA décidée unanimement lors du congrès de novembre dernier.

Après 4 années passées dans le groupe Roullier, spécialisé dans la nutrition animale et végétale fen tant que chef de secteur (1997-2000), il codirige depuis 2001, avec son frère Matthieu, la SA Pissier et ses filiales Pissier Transports, Barbary, Ripert et Gaboret. Antoine PISSIER développe au sein de son entreprise,

les activités de commerce de grains, de conseil ainsi que de vente de produits

et services dans les secteurs de l'agriculture, des cultures spécialisées et des espaces

verts.

