Logistique / Europe : Jochen Müller rejoint Dachser au sein de la division Air & Sea Logistics

L'Allemand Jochen Müller (notre photo) a rejoint Dachser Air & Sea Logistics, la division du prestataire allemand de solutions de transport et de logistique Dachser Logistics spécialisée dans le fret aérien et maritime à l'international.

Pendant une période transitoire, laquelle a débuté le 1er octobre, Jochen Müller, 52 ans, va travailler au développement de projets avant de prendre le 1er janvier 2018 la succession de Thomas Reuter en tant que Chief Operations Officer (COO) de la business unit Air & Sea Logistics de Dachser. Jusqu’à cette date, Thomas Reuter restera dans l’Executive Board comme directeur Air & Sea Logistics. Au terme de cette phase transitoire, le 31 décembre 2017, il partira en retraite, précise un communiqué du groupe Dachser. Jochen Müller faisait partie depuis 2011 du directoire de la société de logistique allemande Schenker Deutschland AG, en charge de la région Europe centrale, pour le fret aérien et maritime et la vente, ainsi que de la logistique des déménagements à l’échelle mondiale, des salons et des manifestations sportives.

L'entreprise internationale de transport et logistique a également promu l'Allemand Thomas Krüger, 52 ans, comme Managing Director pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) de Dachser Air & Sea Logistics. Thomas Krüger qui a pris ses fonctions le 1er juillet a occupé diverses responsabilités au sein de Dachser Air & Sea Logistics. Il a été Sales Manager Allemagne de 2004 à 2006, avant de prendre en charge le Global Sales Management jusqu'en 2012, puis la région Europe du Nord et Europe centrale. Il succède à Rüdiger Klug qui travaillait depuis 2009 pour Dachser et a pris sa retraite le 30 juin 2016.

