France / Russie : trois jeunes managers français lauréats du Grand prix V.I.E

© Anatole Miriouk

La cérémonie du 5ème « Grand Prix des Volontaires internationaux en entreprise (VIE) en Russie » s'est tenue le 25 janvier à la résidence de l'ambassadeur de France à Moscou (notre photo). À cette occasion, le jury, composé de directeurs d’entreprises et de membres de la Chambre de commerce et d'industrie Franc-Russie, a primé 4 V.I.E pour leur mission de volontariat international réalisée en Russie pour le compte d'entreprises françaises. Au total, 11 candidats ont postulé au Grand Prix VIE Russie 2017, trois jeunes femmes et huit jeunes hommes.

Le Grand Prix VIE 2016 est revenu à Eugénie Thelu, pour sa mission commerciale au sein de la filiale russe de Décathlon implantée à Moscou. Le distributeur d'articles de sport qui réalise 65 % de son chiffre d'affaires à l'international possède 43 magasins en Russie. Dans le cadre de sa mission de V.I.E débutée en février 2015 pour Décathlon en Russie, Eugénie Thelu était responsable approvisionnement et ventes des enseignes Artengo (sports de raquette) et Inesis (matériels et vêtements de golf) distribuées en Russie par Décathlon International. Au cours de sa mission, la jeune VIE a dû s’adapter à une forte dévaluation du rouble pour des produits 100 % importés, à des aléas politiques comme la rupture des relations avec la Turquie d’où viennent une grosse partie des produits. Après 1 an et demi, elle est devenue Country Brand Manager Artengo et Inesis en Russie.

Le second prix a été décerné à Jean-­Patrick Bertaud, 28 ans, qui a effectué sa mission de VIE à Moscou pour le compte du spécialiste français de la radiodiffusion, expert des systèmes de transmission de haute technologie Thomson Broadcast. Dans le cadre de sa mission de V.I.E, il a parcouru plus de 20 000 km en 15 jours pour réaliser des tests techniques dans certaines des stations de télévision les plus reculées du pays. Son projet de gestion du support clientèle dans le cadre du déploiement du réseau de télévision numérique terrestre a retenu une attention particulière auprès du jury, lequel a salué la dimension d’intégration et les missions sur le territoire russe.

Après une mission de 9 mois, Jean-Patrick a renouvelé son contrat de V.I.E pour un an. Jean-Patrick Bertaud est en poste à Moscou, centre névralgique du réseau de télévision russe, en tant que coordinateur support dans le cadre du déploiement de l'immense réseau de télévision numérique. Outre la Russie, Thomson Broadcast a eu recours à des V.I.E en Israël et au Cap Vert.

Enfin, le troisième prix a été remis à Silvère Milion. Le jeune homme a effectué sa mission de V.I.E pour le compte de l'énergéticien Engie. Silvère Milion est actuellement responsable de la section "Analyse et Prospection d'Affaires" d'Engie Russie. Diplômé de l'école de management de Strasbourg et de l’Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO), ce r



Comme les années précédentes, la remise des prix a débuté par le Prix spécial du Jury qui a été décerné à Florian Chebre, V.I.E au sein de la banque universelle russe Rosbank, filiale du groupe Société générale. Cette réception qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de France en Russie, Jean-Maurice Ripert, des Conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) et des membres de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe, a réuni une centaine de personnes de la communauté d’affaires française en Russie. Cette remise de prix a permis de donner « un nécessaire coup de projecteur » sur les avantages qu’offre la procédure VIE après une baisse drastique du nombre de VIE en poste en Russie au cours des deux dernières années, en phase avec le fort recul des échanges commerciaux de la Russie avec le reste du monde.

Venice Affre

Carrières