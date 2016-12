France / Chine : le nouveau campus de l’IFC en Management des Arts et du Design ouvre à Shanghai

Le nouveau campus de l’Institut franco-chinois en Management des Arts et du Design a été inauguré officiellement à Shanghai, dans le nouveau district de Pudong, le 4 décembre, en présence des partenaires chinois et français (notre photo).

C'est un accord de coopération, signé le 29 janvier 2015 à Pékin, en présence du Premier ministre français Manuel Valls et du Premier ministre chinois Li Keqiang qui avait porté à la création d’un « Institut Franco-Chinois de management des Arts et du Design » entre l’Académie centrale des Beaux-Arts de Chine et côté français l'école de commerce et de management Kedge Business School (Bordeaux, Marseille, Paris). Dans le cadre du Forum franco-chinois de l'enseignement supérieur qui s’est tenu à l’Université Paris 5 Descartes, l’Université Paris-Sorbonne et l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs ont rejoint Kedge Business School et l’Académie Centrale des Beaux-Arts de Chine au sein de l’Institut Franco-Chinois en management des arts et du design.

« L’inauguration de cet institut franco-chinois est l’aboutissement d’un projet novateur qui est né de la volonté chinoise d'orienter son économie vers la mode, le design, les arts visuels et les industries créatives en général (...) », a déclaré Thomas Froehlicher, directeur général et doyen de Kedge Business School, lors de l'inauguration du nouveau campus.

D’une superficie de 35 000 m², dont plus de 25 000 m² bâtis, le campus de l’IFC Management des Arts et du Design accueillera 1 200 étudiants qui bénéficieront d’un équipement pédagogique de haut niveau, d’une galerie d’art pour des expositions et d’une bibliothèque artistique. D'un montant de de 171,36 millions de yuans, soit 23,4 millions d'euros, l’investissement est entièrement financé par le gouvernement populaire du nouveau district de Pudong. La construction des bâtiments a démarré le 27 avril 2012 et a duré quatre ans. Les bâtiments ont été conçus par l’agence française d’architecture « Architecture Studio ».

Kedge Business School délivrera sur le campus un bachelor et un master en management. Au total, 37 professeurs de l'école de management française délivreront aux étudiants du nouveau campus 52 cours sur le management des arts visuels, le patrimoine, les musées, les industries culturelles, le design et la créativité en général. Des places dans les mastères spécialisés en patrimoine et marché de l’art de Paris-Sorbonne et dans un master en design de l’Ensad (École nationale supérieure des Arts Décoratifs) seront également ouvertes aux étudiants.

La première rentrée, prévue en septembre 2017, accueillera 80 étudiants pour un programme en 5 ans : 2 premières années en Chine, 3ème année en France, 4ème année en Chine et 5ème année en France, avec à la sortie, un double diplôme chinois et français de niveau Bachelor et Master.

