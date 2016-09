France / Afrique : la promotion 2016 du programme LeAD Campus diplômée à Paris

Vingt-trois cadres africains faisant partie de la promotion 2016 du programme de formation certifiante LeAD Campus « Leaders pour l'Afrique de Demain » étaient réunis à Paris le 10 septembre afin de recevoir leur certificat, attestant la fin de leur formation, à l’occasion d'un gala de clôture organisé par Sciences Po (notre photo).

Initié par la fondation AfricaFrance avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD), le programme de formation supérieure LeAD Campus est proposé par un consortium composé de Sciences Po, l’Institut supérieur de management (ISM) de Dakar au Sénégal et l’Université du Cap (UCT) en Afrique du Sud.

Le programme LeAD Campus permet à des cadres dirigeants africains du secteur privé ou public –créateurs d’entreprises, responsables de programmes économiques, cadres de multinationales, dirigeants d’institutions de microfinance ou d’entreprises sociale– ayant des projets avec des enjeux sociétaux de suivre pendant cinq mois une formation certifiante articulée autour de trois thématiques : leadership et gestion d’équipe, enjeux et outils business, responsabilité sociale et environnementale des entreprises.

Cette formation, dont le cursus a débuté en avril 2016 en Afrique du Sud à l'université du Cap, doit permettre aux participants d'acquérir des compétences entrepreneuriales et managériales afin qu'ils deviennent les « leaders économiques de l'Afrique de demain » et assurent la croissance durable du continent.

Trois prix d’excellence dotés d’une valeur de 5 000 euros ont été remis lors de la cérémonie de remise de diplôme :

- Prix AFD pour le projet RSE remis par Jérémie Pellet, directeur général délégué de l’AFD, à Djiby Diagne.

- Prix Fondation AfricaFrance pour l’entreprenariat féminin remis par Jean-Michel Debrat, directeur général de la Fondation AfricaFrance, à Khadidiatou Diop Nakoulima.

- Prix Proparco du meilleur entrepreneur remis par Amaury Mulliez, directeur général délégué en charge des opérations de Proparco, à Hagasata Rakotoson.

« Former les cadres dirigeants africains aux réalités complexes du développement du continent est une nécessité et une priorité, estime Lionel Zinsou, président d’AfricaFrance. Cela implique de concevoir une formation spécifique qui ne pouvait l’être qu’avec des partenaires académiques africains. »

La prochaine promotion du programme LeAD Campus débutera en avril 2017.

Venice Affre

Pour en savoir plus :

www.sciencespo.fr/executive-education/lead-campus-leaders-pour-lafrique-de-demain

Pour prolonger :

France / Afrique : comment “LeAD Campus” entend former les managers africains de demain

Carrières