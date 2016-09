Expatriation / Mobilité internationale : Singapour reste la destination favorite des expatriés, la France 21ème

© Petrenko - Fotolia.com

Singapour est une destination dans laquelle il fait bon vivre et travailler. Cet archipel d'Asie du Sud-Est est l'une des destinations mondiales les plus plébiscitées par les expatriés dans le monde, d’après la 9ème édition de l’étude mondiale d'HSBC sur l'expatriation Expat Explorer* qui étudie 45 pays, publiée par le groupe bancaire ce 21 septembre.

Pour la deuxième année consécutive, Singapour arrive en tête du classement général d’HSBC sur les destinations favorites des expatriés à travers le monde. Singapour fait l’unanimité, tous ses voyants sont au vert : qualité de vie, vie professionnelle et finances, et éducation des enfants.

Menée auprès d’environ 27 000 expatriés (contre 22 000 dans l’étude 2015) de 190 pays et territoires, l’enquête d'HSBC s’intéresse aux différents aspects de l’expatriation : la vie professionnelle et les finances, la qualité de vie et l’immersion culturelle, la vie de famille et l’éducation des enfants.

Singapour, la Nouvelle-Zélande et le Canada sur le podium

Singapour continue à attirer les expatriés qui considèrent l’archipel comme le meilleur endroit du globe pour vivre, travailler et élever des enfants à l’étranger. Ainsi, 66 % des expatriés vivant à Singapour interrogés dans le cadre de l’enquête affirment que l’archipel offre une qualité de vie meilleure que celle de leur pays natal. Trois expatriés sur cinq (62 %) résidant à Singapour précisent qu’ils gagnent plus que dans leur pays d’origine. L'étude rappelle que la cité-État est « l’une des destinations où le salaire moyen des expatriés se situe nettement au-dessus de la moyenne, soit 139 000 dollars contre 97 000 dollars dans le monde ».

En ce qui concerne leurs perspectives sur leur avenir professionnel, 62 % des expatriés estiment que Singapour leur offre des possibilités d'évolution de carrière. S’ajoute à cela des anticipations favorables quant aux perspectives économiques et financières du pays. Ainsi, près de trois quarts (73 %) des expatriés à Singapour se montrent confiants dans l’économie locale contre 52 % en moyenne dans la région Asie-Pacifique. Et plus de la moitié des expatriés (58 %) estiment que Singapour est propice à la création d'une entreprise. Rappelons en effet que l'île occupe la première place, sur 189 pays, du classement 2016 Doing Business de la Banque mondiale pour la facilité d'y faire des affaires. Il faut compter 2 jours et demi selon la Banque mondiale pour créer une entreprise à Singapour.

De plus, 75 % des expatriés déclarent que le système éducatif y est meilleur que dans leur pays d’origine. Singapour apparaît aussi comme un bon pays pour la vie de famille, il se classe 3e au classement mondial dans la catégorie « Famille ». La Suède occupe dans cette catégorie la première place du classement.

Enfin, la majorité (84 %) des expatriés à Singapour se disent plus en sécurité à Singapour que dans leur pays d'origine.

La Nouvelle Zélande et le Canada se positionnent respectivement sur la deuxième et la troisième marche du podium dans le classement général des pays de la 9ème édition de l’enquête Expat Explorer. Dans le top 5 général figurent la Suisse et la République tchèque.

La France grimpe à la 21e place

La France, à la 21ème position, gagne 8 places par rapport à la précédente édition. Bien que les expatriés jugent les perspectives économiques en France toujours aussi peu attrayantes, la France se classant au 36ème rang sur 45 dans cette catégorie, l’amélioration des critères liés à la qualité de vie dans le pays tire le pays vers le haut.

La France passe ainsi de la 14ème à la 9ème place sur les critères suivants : la qualité de vie au quotidien, la facilité d’intégration dans la société, le système de santé, les facilités de logement. Ainsi, 47 % des expatriés interrogés vivant en France disent s’être expatriés en France pour améliorer leur qualité de vie et près de 70 % ont perçu une amélioration une fois installés en France. Un peu plus de la moitié (52 %) d’entre eux précisent que leur santé s’est améliorée depuis qu’ils sont en France.

L’équilibre vie privée/vie professionnelle et la sécurité de l’emploi sont reconnus comme étant des atouts majeurs de la part des expatriés en France. Ils sont une majorité (72 %) à considérer que l’équilibre vie professionnelle/vie privée est meilleur que dans leur pays d’origine, et 52 % à estimer que la sécurité de l’emploi est plus forte en France que dans leur pays d’origine.

Venice Affre

Pour en savoir plus :

Consultez l'étude (en anglais) de HSBC « Expat Explorer » en fichier PDF ci-joint

Pour prolonger :

- Guide de la mobilité internationale : Vivre et travailler dans 50 pays prioritaires du commerce extérieur - 4e édition, 2016 (Le Moci n° 2016, paru le 1er septembre 2016)

