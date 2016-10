Baptiste Maurand nommé directeur général adjoint de Haropa-Port du Havre

© HAROPA – Port du Havre

Baptiste Maurand a rejoint ce 10 octobre Haropa-Port du Havre (notre photo) en tant que directeur général adjoint et membre du directoire du Grand port maritime du Havre (GPMH). Il succède à Vincent Malfere, nommé directeur général de la Société d'équipement et aménageur urbain du Rhône et de Lyon (SERL).

À la direction général du port du Havre, Baptiste Maurand assistera Hervé Martel dans ses fonctions de directeur général de Haropa-Port du Havre, et vice-président du groupement d’intérêt économique Haropa, constitué des ports du Havre, de Rouen et Paris. Il sera notamment en charge de piloter et d'encadrer les actions et réflexions des directions participant à l’aménagement du territoire. Il devra également piloter et encadrer les actions et réflexions concourant à l’exploitation des opérations portuaires relevant du GPMH et à son évolution.

Diplômé de l’École nationale des ponts et chaussées, Baptiste Maurand était jusqu’alors conseiller infrastructures routières, ferroviaires et fluviales auprès du secrétaire d’État en charge des Transports, de la mer et de la pêche Alain Vidalies. Précédemment, il a exercé des fonctions liées aux politiques de transport au sein de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) et de la Direction régionale de l’équipement de Haute-Normandie (DREAL).

V. A.

Carrières