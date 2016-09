Assurance-crédit : Fredrik Murer à la tête de la région Amérique du Nord du groupe Coface

© D.R.

L'assureur-crédit Coface a nommé le Norvégien Fredrik Murer (notre photo), membre du comité exécutif du groupe Coface, comme directeur général de la région Amérique du Nord du groupe Coface. Il succède à Juan Saborido, qui devient conseiller spécial auprès de Xavier Durand, directeur général du groupe, après 18 ans passés au sein du groupe à divers postes de direction en Europe et en Amérique du Nord.

Avant de rejoindre la société d'assurance-crédit, Fredrik Murer, résident permanent américain, occupait le poste de directeur Amériques, Risques politiques et Crédit chez Ace-Chubb Corporation, entité née du rachat par l'assureur américain Ace de la société américaine spécialisée dans l'assurance habitation Chubb Corporation.

Au cours de sa carrière dans le secteur de l'assurance, Fredrik Murer a occupé différentes fonctions à responsabilité dans le domaine de la souscription des risques politiques à Zurich Financial Services Group (2002-2004), Chubb (1997-2002) et au sein du réseau mondial d'assurance dommages et responsabilité AIG, où il a débuté sa carrière en 1993.

Fredrik Murer est titulaire d'une licence en finance de la Kelley School of Business de l'université de l'Indiana et d'un MBA de l’American Graduate School of International Management.

Carrières